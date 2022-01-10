İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre 2021 dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak beşinci yıl oldu. 2021'de sıcak ve kurak hava koşulları Akdeniz'de yangın mevsimini uzattı. Türkiye en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Copernicus verilerine göre 2021; 2015 ve 2018'den az farkla daha sıcaktı ve son yedi yıl birlikte ele alındığında, açık bir farkla kaydedilen en sıcak yedi yıl olarak kayıtlara geçti.

Atmosferdeki karbondioksit ve metan seviyeleri ise 2021'de artmaya devam ederek, yeni rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında

Verilere göre, Akdeniz Bölgesi Temmuz ayı boyunca ve Ağustos ayının bir bölümünde sıcak hava dalgası yaşarken, yüksek sıcaklıklar özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya'yı etkiledi.

Sıcak ve kurak koşullar, özellikle Doğu ve Orta Akdeniz'i etkileyerek yoğun ve uzun süreli orman yangınlarına sebep oldu. Yangınlardan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Cezayir ve Tunus orman yangınlarıyla mücadele etti.

2021'de Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekoru 49,1°C ile Cizre'de ölçüldü. Avrupa'nın en yüksek sıcaklık rekoru ise 48,8°C ile Sicilya'da kırıldı; ancak bu rekorların Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından resmi olarak doğrulanması bekleniyor.

2021'de ortalama sıcaklık, sanayi devrimi öncesi seviye olan 1850-1900 ortalamasının 1,1-1,2°C üzerinde gerçekleşti.

2021 yazı, Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak yazdı.

Temmuz ayında, Batı Avrupa'nın ortasında çok şiddetli yağışlar yaşandı ve toprağın doyma noktasına ulaşmasıyla birçok ülkede şiddetli seller meydana geldi. Selden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda yer aldı.

Son 30 yılla karşılaştırıldığında, sıcaklık değerleri ortalamanın üstüne en fazla çıkan bölgeler arasında, ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri, Orta ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer alıyor.

Sıcaklık değerleri ortalamanın altına en fazla inen bölgeler ise, Sibirya'nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğu ve Antarktika'nın bazı bölgeleriydi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Bu olaylar, gidişatı değiştirme, sürdürülebilir bir topluma yönelik kararlı ve etkili adımlar atma ve net karbon emisyonlarını azaltma yolunda çalışmamız gerektiğini açıkça hatırlatıyor." dedi.

Atmosferdeki metan seviyesinde 'benzeri görülmemiş' artış

Copernicus verilerine göre, iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunan iki gazın dünya atmosferindeki konsantrasyonunun 2021'de arttı.

Karbondioksit konsantrasyonları geçen yıl milyonda 414,3 parçacığa ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Atmosferdeki metan seviyeleri ise ''benzeri görülmemiş'' bir hızda artarak milyarda yaklaşık 1.876 parçacık seviyesine ulaştı.

Bilim insanları, karbondioksitten daha güçlü olduğu için metan seviyelerini düşürmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ancak metan, karbondioksite göre atmosferde çok daha kısa süre kalıyor.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Vincent-Henri Peuch, "Karbondioksit ve metan konsantrasyonları yıldan yıla artmaya devam ediyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor.'' diyor.

2021'in sıcaklıkları hakkında daha fazla veri önümüzdeki günlerde NASA ve İngiltere'nin Meteoroloji Ofisi dahil olmak üzere farklı kurumla tarafından da yayımlanacak.