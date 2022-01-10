Üye Girişi
İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika
BBC

İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı

10.01.2022 16:45
İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre 2021'de sıcak ve kurak hava koşulları Akdeniz'de şiddetli ve uzun süren yangınlara yol açtı.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre 2021 dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak beşinci yıl oldu. 2021'de sıcak ve kurak hava koşulları Akdeniz'de yangın mevsimini uzattı. Türkiye en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Copernicus verilerine göre 2021; 2015 ve 2018'den az farkla daha sıcaktı ve son yedi yıl birlikte ele alındığında, açık bir farkla kaydedilen en sıcak yedi yıl olarak kayıtlara geçti.

Atmosferdeki karbondioksit ve metan seviyeleri ise 2021'de artmaya devam ederek, yeni rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında

Verilere göre, Akdeniz Bölgesi Temmuz ayı boyunca ve Ağustos ayının bir bölümünde sıcak hava dalgası yaşarken, yüksek sıcaklıklar özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya'yı etkiledi.

Sıcak ve kurak koşullar, özellikle Doğu ve Orta Akdeniz'i etkileyerek yoğun ve uzun süreli orman yangınlarına sebep oldu. Yangınlardan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Cezayir ve Tunus orman yangınlarıyla mücadele etti.

2021'de Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekoru 49,1°C ile Cizre'de ölçüldü. Avrupa'nın en yüksek sıcaklık rekoru ise 48,8°C ile Sicilya'da kırıldı; ancak bu rekorların Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından resmi olarak doğrulanması bekleniyor.

2021'de ortalama sıcaklık, sanayi devrimi öncesi seviye olan 1850-1900 ortalamasının 1,1-1,2°C üzerinde gerçekleşti.

2021 yazı, Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak yazdı.

Temmuz ayında, Batı Avrupa'nın ortasında çok şiddetli yağışlar yaşandı ve toprağın doyma noktasına ulaşmasıyla birçok ülkede şiddetli seller meydana geldi. Selden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda yer aldı.

Son 30 yılla karşılaştırıldığında, sıcaklık değerleri ortalamanın üstüne en fazla çıkan bölgeler arasında, ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri, Orta ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer alıyor.

Sıcaklık değerleri ortalamanın altına en fazla inen bölgeler ise, Sibirya'nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğu ve Antarktika'nın bazı bölgeleriydi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Bu olaylar, gidişatı değiştirme, sürdürülebilir bir topluma yönelik kararlı ve etkili adımlar atma ve net karbon emisyonlarını azaltma yolunda çalışmamız gerektiğini açıkça hatırlatıyor." dedi.

Atmosferdeki metan seviyesinde 'benzeri görülmemiş' artış

Copernicus verilerine göre, iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunan iki gazın dünya atmosferindeki konsantrasyonunun 2021'de arttı.

Karbondioksit konsantrasyonları geçen yıl milyonda 414,3 parçacığa ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Atmosferdeki metan seviyeleri ise ''benzeri görülmemiş'' bir hızda artarak milyarda yaklaşık 1.876 parçacık seviyesine ulaştı.

Bilim insanları, karbondioksitten daha güçlü olduğu için metan seviyelerini düşürmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ancak metan, karbondioksite göre atmosferde çok daha kısa süre kalıyor.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Vincent-Henri Peuch, "Karbondioksit ve metan konsantrasyonları yıldan yıla artmaya devam ediyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor.'' diyor.

2021'in sıcaklıkları hakkında daha fazla veri önümüzdeki günlerde NASA ve İngiltere'nin Meteoroloji Ofisi dahil olmak üzere farklı kurumla tarafından da yayımlanacak.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Copernicus, Türkiye, Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika Dünya

BBC

Florya'da şiddetli deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Florya'da şiddetli deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:08
Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti         
16:55
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
16:54 Avcılar'da inşaat alanında göçük! 2 işçiden biri hayatını kaybetti
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
16:00 Gaziantep'te; dul, yetim ve sosyal yardım alanlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
15:42 Tarihte bir benzeri hiç yaşanmadı! Üç büyük takım hocasız kaldı
15:33 Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Ata'ya hakarete tepki! Hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:13:07. #1.13#
SON DAKİKA: İklim krizi: 2021 en sıcak beşinci yıl oldu, son yedi yıl sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement