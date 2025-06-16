MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi - Son Dakika
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Dünya

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

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MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı\'ndan yalanlama geldi
16.06.2025 08:42  Güncelleme: 08:54
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MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı\'ndan yalanlama geldi
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İsrail-İran savaşı nedeniyle Bazargan Sınır Kapısı'nda olağandışı bir yoğunluk olduğu ve MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Servis edilen görüntülerin Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda kaydedildiğini belirten İletişim Başkanlığı iddiaların yabancı düşmanlığını körüklemek için ortaya atıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan "İran- Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

"GÖRÜNTÜLER 3 HAZİRAN TARİHİNDE KAYDEDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda kaydedildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu görüntüler, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce, 3 Haziran tarihinde kaydedilmiştir.

İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır.

"İSTİKRARSIZLIK ALGISI YARATILMAK İSTENİYOR"

Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Söz konusu görüntü ve iddiaların; kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı: MOSSAD Unsurlarının Sınır Kapısından Sızma İddiası Yalan
İletişim Başkanlığı: MOSSAD Unsurlarının Sınır Kapısından Sızma İddiası Yalan

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kapıköy, Türkiye, İsrail, Mossad, Dünya, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Dünya MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tufan zeki Ceki:
    zaten türliyede yüzlerce mossad ajanı var bu haberlere gerek yok 63 4 Yanıtla
  • Engin Engo:
    TÜRKİYEYE KİMSE GİREMEZ. HİÇ BİR SUÇLU TÜRKİYEYE SIZAMAZ =))) CUMHURİYET KURULDUĞUNDAN BERİ AKP SAYESİNDE ÜLKEYE GİRENİN ÇIKANIN AYAK NUMARASINI BİLE BELİRLİYORUZ. HİÇ BİR SUÇLU ÜLKEMİZE ADIM BİLE ATAMIYOR =) 46 8 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Afganlar kaçak olarak nasıl Türkiyeye geliyorsa Mossad ajanları da aynı yolla İrana gidiyor. Bu gizli saklı birşey değil ki. Malatyadaki Amerikan radar üstü zaten İsraile her türlü istihbaratı sağlıyor. 32 2 Yanıtla
  • abdurrahman giriş:
    Bırak mossadı ülkeye her türlüsü girmiş savaş çıksa anlaşılacak zaten 18 1 Yanıtla
  • Ela25042008:
    Ya neye takılıyorsunuz siz Allah aşkına. Biz İsraile vizeyle girerken İsrail den vize istemiyoruz. Siz hala mossad diyorsunuz. 17 0 Yanıtla
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