İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder

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2 milyon kişiden haber alınamayan Gazze için herkes Elon Musk\'a aynı çağrıyı yaptı

İsrail bu gece Gazze\'de katliam yapıyor! 2 milyon kişiden haber yok

Sssyal medyada çok sayıda kullanıcı, Elon Musk'a Starlink uydularını iletişimin kesildiği Gazze'ye yöneltmesi çağrısında bulundu. "Gazze için Starlink" etiketi Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

7 EKİM'DEN BERİ EN ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Operasyonu sonrası 21 gündür Gazze'yi tam abluka ve bombardıman altında tutan İsrail, en yoğun hava saldırılarını bu akşam gerçekleştirdi.

GAZZE İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu. Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

ELON MUSK'A STARLİNK ÇAĞRISI

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Gazze için Starlink" etiketi altında buluştu. Kısa sürede 1 milyonun üzerinde paylaşım yapılan etiketin altında herkes, Elon Musk'a Starlink uydularıyla Gazze'ye internet erişimi sağlaması konusunda çağrı yaptı.Etiket, Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.