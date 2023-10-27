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İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder - Son Dakika

İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder

Son Güncelleme: 27.10.2023 22:59

Gazze'de tüm internet ve telefon hizmetleri tamamen kesilirken, sosyal medya kullanıcıları ''Gazze için Starlink'' etiketi altında birleşti. Yaşanan insanlık dramına karşı Elon Musk'a Starlink uydularıyla Gazze'ye internet erişimi sağlaması çağrısında bulunuldu.

Sssyal medyada çok sayıda kullanıcı, Elon Musk'a Starlink uydularını iletişimin kesildiği Gazze'ye yöneltmesi çağrısında bulundu. "Gazze için Starlink" etiketi Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

7 EKİM'DEN BERİ EN ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Operasyonu sonrası 21 gündür Gazze'yi tam abluka ve bombardıman altında tutan İsrail, en yoğun hava saldırılarını bu akşam gerçekleştirdi.

GAZZE İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu. Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

ELON MUSK'A STARLİNK ÇAĞRISI

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "Gazze için Starlink" etiketi altında buluştu. Kısa sürede 1 milyonun üzerinde paylaşım yapılan etiketin altında herkes, Elon Musk'a Starlink uydularıyla Gazze'ye internet erişimi sağlaması konusunda çağrı yaptı.Etiket, Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

İletişimin tamamen kesildiği Gazze'ye için milyonlardan Elon Musk'a çağrı: Starlinkleri Gazzeye gönder

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Son Dakika Dünya İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder - Son Dakika


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SON DAKİKA: İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder - Son Dakika
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