İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
Dünya

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

27.01.2026 14:43
Tüm gözler İran ve Suriye'de yaşanan gelişmelere çevrilmişken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin enerji, ekonomi, savunma ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'yü ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret, enerji ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda başarılı şekilde geliştiği vurgulandı. Taraflar, tarım, su kaynaklarının yönetimi, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarında iş birliği imkanlarını da ele aldı.

SAAR: İŞ FORUMU İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAK

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ziyaretine iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek, Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sunacağını ifade etti. Saar ayrıca, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

"ORTAK HEDEFİMİZ ORTAKLIĞI DERİNLEŞTİRMEK"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Saar, Aliyev'i vizyoner bir lider olarak nitelendirerek, "Ortak hedefimiz; enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha birçok alanda ortaklığımızı derinleştirmektir. Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

DAVOS TEMASLARI DA GÜNDEME GELDİ

Aliyev'in basın servisinden yapılan açıklamada, görüşmede birkaç gün önce Davos'ta Azerbaycan ve İsrail cumhurbaşkanları arasında gerçekleştirilen ve ikili ilişkilerin ele alındığı toplantıdan duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, ekonomi, enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiği vurgulandı.

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER VE DİĞER TEMASLAR

Görüşmede hükümetlerarası komisyonun rolüne de dikkat çekilirken, komisyonun bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapılmasının planlandığı aktarıldı. Tarafların karşılıklı ilgi duyulan diğer konular hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. Ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, Gazze'de ateşkesin kalıcı olması yönündeki beklentilerini Saar'a ilettiklerini söylemişti.

