IMF'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

IMF'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş

IMF\'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş

IMF, ABD'nin büyüme tahminini gümrük vergileri nedeniyle %2,7'den %1,8'e düşürdü.

23.04.2025 05:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF) gümrük vergilerinin neden olduğu belirsizlik nedeniyle, bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinde gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük düşüşün ABD'de olduğunu açıkladı.

IMF'nin Ocak ayında ABD için %2,7 olarak tahmin ettiği büyümenin bu yıl %1, 8 olması bekleniyor.

IMF, Global Ekonomik Görünüm raporunda gümrük vergilerindeki büyük artışın ve belirsizliğin küresel büyümede "önemli bir yavaşlamaya" yol açacağını öngörüyor.

Daha önce küresel ekonominin % 3,3 büyüyeceğini tahmin eden IMF, tahminini %2,8'e düşürdü. IMF küresel ekonominin 2026'da da % 3 büyüyeceğini öngörüyor.

Raporda Türkiye ekonomisindeki büyümenin bu yıl % 2,7 olacağı belirtildi.

IMF, 2024 yılının Ekim ayında yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için aynı tahminde bulunurken, 2025 yılı Ocak ayında yayımladığı ara raporda tahminini yüzde 2,6'ya indirmişti.

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini yüzde 33'ten yüzde 35,9'a çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini yüzde 22,8 olarak belirledi.

2025 yılı için cari işlemler dengesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GYSH) oranını -yüzde 2,1'den -yüzde 1,2'ye revize eden IMF, 2026 yılında da yine yüzde 1,2 oranı öngörüyor.

İşsizlik için bu yılki tahmin yüzde 9,9'dan yüzde 9,4'e çekilirken, gelecek yıl daha da aşağı gelinerek yüzde 9,2 olacağı belirtildi.

IMF, Çin'in büyüme tahminini de % 4,6'dan % 4'e düşürdü.

İngiltere için yapılan tahminler de düşürüldü ve ekonominin bu yıl %1,1 oranında büyümesi bekleniyor.

Ancak IMF, İngiltere'deki ekonomik büyümenin Almanya, Fransa ve İtalya'dan daha güçlü olacağını tahmin ediyor.

Ancak İngiltere'deki enflasyon, büyük ölçüde enerji ve su faturalarındaki artış nedeniyle bu yıl %3,1 ile dünyanın gelişmiş ekonomileri arasındaki en yüksek seviyede gerçekleşecek.

Öngörüler, üst düzey ekonomi politika yetkililerinin IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları için Washington'da toplandığı bir dönemde açıklandı.

'Ciddi sınav'

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin "son dört yılın şiddetli şoklarının" "hala önemli yaralarını taşıdığını" söyledi.

Gourinchas "Şimdi bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiyor" diye de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı ağır bir şekilde eleştirdikten sonra Powell'ı "kovmaya niyeti olmadığını" söyledi.

Trump'ın Powell'ı görevden almaya çalışabileceği yönündeki endişeler son günlerde piyasalarda satışlara yol açtı.

Giderek büyüyen ticaret savaşında ABD, Çin mallarına %145'e varan gümrük vergileri koyarken, Çin de ABD ürünlerine %125'lik vergilerle karşılık verdi.

ABD ayrıca diğer ülkelerin büyük çoğunluğundan gelen mallara %10 vergi oranı getirirken, onlarca ülkeye konulan çok daha yüksek oranları 90 günlüğüne durdurdu.

Trump gümrük tarifelerinin ABD'li tüketicileri daha fazla Amerikan ürünü satın almaya teşvik edeceğini, toplanan vergi miktarını arttıracağını ve ülkede büyük yatırımları beraberinde getireceğini söylüyor.

Ancak IMF, modern tedarik zincirlerinin birbiriyle bu kadar bağlantılı olması nedeniyle küresel ticaret üzerindeki potansiyel olumsuz etkinin altını çizdi.

Gourinchas, ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin büyüme notunun düşürülmesinde "önemli bir etken" olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya IMF'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 07:02:15. #7.13#
SON DAKİKA: IMF'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement