IMF\'den ABD Büyüme Tahminine Sert Düşüş

Uluslararası Para Fonu (IMF) gümrük vergilerinin neden olduğu belirsizlik nedeniyle, bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinde gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük düşüşün ABD'de olduğunu açıkladı.

IMF'nin Ocak ayında ABD için %2,7 olarak tahmin ettiği büyümenin bu yıl %1, 8 olması bekleniyor.

IMF, Global Ekonomik Görünüm raporunda gümrük vergilerindeki büyük artışın ve belirsizliğin küresel büyümede "önemli bir yavaşlamaya" yol açacağını öngörüyor.

Daha önce küresel ekonominin % 3,3 büyüyeceğini tahmin eden IMF, tahminini %2,8'e düşürdü. IMF küresel ekonominin 2026'da da % 3 büyüyeceğini öngörüyor.

Raporda Türkiye ekonomisindeki büyümenin bu yıl % 2,7 olacağı belirtildi.

IMF, 2024 yılının Ekim ayında yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için aynı tahminde bulunurken, 2025 yılı Ocak ayında yayımladığı ara raporda tahminini yüzde 2,6'ya indirmişti.

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini yüzde 33'ten yüzde 35,9'a çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini yüzde 22,8 olarak belirledi.

2025 yılı için cari işlemler dengesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GYSH) oranını -yüzde 2,1'den -yüzde 1,2'ye revize eden IMF, 2026 yılında da yine yüzde 1,2 oranı öngörüyor.

İşsizlik için bu yılki tahmin yüzde 9,9'dan yüzde 9,4'e çekilirken, gelecek yıl daha da aşağı gelinerek yüzde 9,2 olacağı belirtildi.

IMF, Çin'in büyüme tahminini de % 4,6'dan % 4'e düşürdü.

İngiltere için yapılan tahminler de düşürüldü ve ekonominin bu yıl %1,1 oranında büyümesi bekleniyor.

Ancak IMF, İngiltere'deki ekonomik büyümenin Almanya, Fransa ve İtalya'dan daha güçlü olacağını tahmin ediyor.

Ancak İngiltere'deki enflasyon, büyük ölçüde enerji ve su faturalarındaki artış nedeniyle bu yıl %3,1 ile dünyanın gelişmiş ekonomileri arasındaki en yüksek seviyede gerçekleşecek.

Öngörüler, üst düzey ekonomi politika yetkililerinin IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantıları için Washington'da toplandığı bir dönemde açıklandı.

'Ciddi sınav'

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin "son dört yılın şiddetli şoklarının" "hala önemli yaralarını taşıdığını" söyledi.

Gourinchas "Şimdi bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiyor" diye de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı ağır bir şekilde eleştirdikten sonra Powell'ı "kovmaya niyeti olmadığını" söyledi.

Trump'ın Powell'ı görevden almaya çalışabileceği yönündeki endişeler son günlerde piyasalarda satışlara yol açtı.

Giderek büyüyen ticaret savaşında ABD, Çin mallarına %145'e varan gümrük vergileri koyarken, Çin de ABD ürünlerine %125'lik vergilerle karşılık verdi.

ABD ayrıca diğer ülkelerin büyük çoğunluğundan gelen mallara %10 vergi oranı getirirken, onlarca ülkeye konulan çok daha yüksek oranları 90 günlüğüne durdurdu.

Trump gümrük tarifelerinin ABD'li tüketicileri daha fazla Amerikan ürünü satın almaya teşvik edeceğini, toplanan vergi miktarını arttıracağını ve ülkede büyük yatırımları beraberinde getireceğini söylüyor.

Ancak IMF, modern tedarik zincirlerinin birbiriyle bu kadar bağlantılı olması nedeniyle küresel ticaret üzerindeki potansiyel olumsuz etkinin altını çizdi.

Gourinchas, ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin büyüme notunun düşürülmesinde "önemli bir etken" olduğunu söyledi.