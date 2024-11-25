İmran Han Taraftarlarından İslamabad Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İmran Han Taraftarlarından İslamabad Yürüyüşü

İmran Han Taraftarlarından İslamabad Yürüyüşü

Eski başbakan İmran Han'ın taraftarları, cezaevindeki liderlerine destek için İslamabad'a yürüyüşe geçti.

25.11.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olağanüstü günler yaşayan Pakistan’da hapisteki eski başbakan İmran Han taraftarları başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe geçti.

Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yetkilileri 70 binden fazla kişinin başkent yolunda olduğunu iddia ediyor.

İslamabad'a giriş çıkışlar kontrol altına alınırken konvoya çeşitli noktalarda müdahale edildiği haberleri geliyor.

Hükümet, internete de büyük oranda erişim engeli getirdi.

İmran Han taraftarları, eski başbakanın cezaevinden yaptığı son açıklamanın ardından 22 Kasım Cuma günü harekete geçti.

Konvoyun 26 Kasım Salı günü, Han’ın cezaevinde tutulduğu İslamabad’a ulaşması bekleniyor.

Yüzlerce suçlamayla karşı karşıya olan Han, bir yıldan fazla süredir hapiste.

Han, hakkındaki suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Han’ın partisi PTI Şubat ayındaki son seçimlerde kapsamlı şekilde hile yapıldığını ve kazananın kendileri olduğunu iddia ediyordu.

Başbakan Şahbaz Şerif’in lideri olduğu Müslüman Birliği (PML-N) önderliğindeki koalisyon hükümeti, konvoyu engellemek için yol barikatları oluşturdu.

İslamabad çevresinde on binlerce asker ve polisi mobilize edildi.

Yürüyüş, göz yaşartıcı gaz ile bazı noktalarda fiziki polis müdahale ile durdurulmaya çalışılıyor.

PTI yetkilileri beş binden fazla taraftarlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Başkentte de devlet binalarının bulunduğu bölgeler nakliye konteynerleriyle kapatıldı.

BBC muhabirleri başkentin “Konteyneristan” olarak anılmaya başlandığını aktarıyor.

Han’ın kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen eşi Büşra Bibi de konvoyda yer alıyor.

Bibi 25 Kasım Pazartesi günü bir araç üzerinden konvoya hitaben yaptığı konuşmada “İmran yanımızda olana kadar bu yürüyüşü bitirmeyeceğiz. Son nefesime kadar burada olacağım. Siz de beni desteklemelisiniz" dedi.

'İyi düşünülmüş bir komplo'

Konvoya katılımın büyük bölümü İmran Han’ın güçlü olduğu Hayber-Pahtunhva eyaletinden oldu.

Hareketin sözcüleri başkente üç ayrı noktadan giriş yapmak amacında olduklarını duyurdu.

PTI partisi sözcüsü Şeyh Vakkas Akram, polisin Punjab ve bazı diğer yerlerde plastik mermi ile “barışçıl bir yürüyüşü durdurmaya çalıştığını” savundu.

Akram, göz yaşartıcı gaz ve plastilk mermilere karşı “tam olarak hazırlıklı” olduklarını da söyledi.

Pakistan hükümeti PTI’nin yürüyüşünü “iyi düşünülmüş bir komplo” olarak tanımladı.

BBC’ye konuşan Washington'daki Wilson Centre düşünce kuruluşunun Güney Asya Enstitüsü müdürü Michael Kugelman, bu yürüyüşün ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracak sonuçları olabileceğini söylüyor.

2022 yılına kadar iktidarda olan İmran Han, güven oylaması sonrası görevden alındı.

Hakkında açılan yolsuzluk davasında üç yıllık hapis cezası sonrası evinde tutuklandı.

Han’ın makamına verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmedildi.

Han, Ocak 2024'te de devlet sırları davasından 10 sene hapis cezası aldı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Pakistan, Hükümet, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İmran Han Taraftarlarından İslamabad Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: İmran Han Taraftarlarından İslamabad Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.