ABD'li yargıçtan UEFA'ya yeşil ışık: Infantino dosyasında belge yolu açıldı - Son Dakika
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ABD'li yargıçtan UEFA'ya yeşil ışık: Infantino dosyasında belge yolu açıldı

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ABD\'li yargıçtan UEFA\'ya yeşil ışık: Infantino dosyasında belge yolu açıldı
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UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında başlattığı delil toplama sürecinde ABD'de önemli bir aşamayı geçti. New York'taki federal mahkeme, FIFA'nın iki ABD kuruluşunun itirazını reddetti. Avrupa futbolunun yönetim organı, Dünya Kupası hisselerinin satışını öngören plana dair belgeleri JP Morgan ve Thrive Capital'den isteyebilecek. UEFA, mali usulsüzlük bulması halinde İsviçre'de suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

DW'nin aktardığına göre, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Jeannette Vargas, FIFA'nın ABD'deki iki yan kuruluşunun, UEFA'nın FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında delil toplamasını engelleme talebini reddetti.

UEFA, ağustos ayında Infantino'yu görevden uzaklaştırmak amacıyla mahkemeye delil toplama (discovery) başvurusunda bulunmuştu. Avrupa futbolunun yönetim organı, mali usulsüzlüğe dair kanıt bulması hâlinde İsviçre'de Infantino hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

DÜNYA KUPASI HİSSELERİNİ SATMA PLANI

Soruşturmanın odağında, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara satmayı öngören ve "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adı verilen plan bulunuyor. Temmuzda kamuoyuna yansıyan plan büyük tepki çekmiş, üç kıta konfederasyonu planı reddetmiş, UEFA ise plan geri çekilmezse FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit etmişti. FIFA'nın 211 üye federasyonuna, projeyi onaylamaları karşılığında her birine 20 milyon dolar ödeme teklif edildiği belirtilmişti. Infantino planından ağustosta vazgeçmek zorunda kalmıştı.

BELGELER KUSHNER'İN ŞİRKETİNDEN DE İSTENECEK

Mahkeme kararıyla UEFA, anlaşmaya ilişkin belgeleri ABD'li banka JP Morgan'dan ve yatırım şirketi Thrive Capital'den talep etme hakkı elde etti. Thrive Capital, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'e ait.

Yargıç Vargas kararında, FIFA'nın ABD'deki kuruluşlarının davada "doğrudan, önemli ve hukuken korunabilir bir çıkarı" olmadığını yazdı. FIFA avukatları ise mahkemenin UEFA başvurusunun esasına girmediğini ve herhangi bir belge sunulmasının zorunlu olmadığını savundu.

ADAYLIK YARIŞINDA WENGER İDDİASI

Infantino, 11 yıllık FIFA başkanlığındaki en büyük meydan okumayla karşı karşıya olsa da görevi bırakmaya niyetli görünmüyor ve yeniden aday olmayı planlıyor. Şimdiye kadar yalnız Japon yönetici Kohzo Tashima adaylığını açıkladı. UEFA'nın, FIFA Küresel Gelişim Direktörü ve eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'i Infantino'nun karşısına aday olarak çıkarmaya çalıştığı bildiriliyor. Adaylık için son başvuru tarihi 18 Kasım.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle
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