İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı

Geniş Video İzle

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evine ve diğer mülklere üç ayrı kundaklama olayı düzenlendi. 21 yaşındaki bir şüpheli, 'hayatı tehlikeye sokma kastıyla kundaklama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra'nın kuzeyinde son bir hafta içinde gerçekleşen üç şüpheli yangın, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Yangınların ardından olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, delil topladı.

13.05.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evine vekendisine ait diğer mülklere yönelik üç ayrı kundaklama olayıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere terörle mücadele birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki şüpheli, "hayatı tehlikeye sokma kastıyla kundaklama" suçlamasıyla sorgulanıyor.

Londra'nın kuzeyinde son bir hafta içinde gerçekleşen üç şüpheli yangın, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. İlk olarak 8 Mayıs'ta Başbakan'ın evinin yakınında park edilmiş bir araç ateşe verildi. Ardından 11 Mayıs'ta Başbakan'la bağlantılı bir evin giriş kapısı kundaklandı. Son olarak 12 Mayıs'ta Starmer'ın Kentish Town'daki 2 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon TL) değerindeki evinin giriş kapısı yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın bu aşamasında yangınlar arasında bağlantı olup olmadığını ve şüphelinin olası motivasyonunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölge sakinlerinden Linda Perry (80), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece 03.00 sıralarında yangın bağrışlarıyla uyandım. Bu mahallede yaşadığım 40 yıl boyunca böyle bir şey görmedim. Herkes tedirgin" dedi.

Diğer bir görgü tanığı, polisin bahçelerde "atılmış bir nesne" aradığını ve Başbakan'ın evinin giriş kapısının tamamen kömürleştiğini belirtti.

Yangınların ardından olay yerinde inceleme yapan adli tıp uzmanları, delil topladı. Soruşturmanın bir parçası olarak, bölgedeki MOBESE kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri de değerlendiriliyor.

Başbakan Starmer, olayı kınayan açıklamasında, "Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekiplerimize ve soruşturmayı yürüten polis teşkilatımıza minnettarım. Demokratik toplumlarda şiddetin yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, son zamanlarda Birleşik Krallık'ta siyasetçilere yönelik şiddet ve tehdit olaylarının arttığına dikkat çekerken, hükümetin üst düzey siyasetçilerin güvenliğini artırmak için yeni önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer\'ın evi kundaklandı

Birleşik Krallık, İngiltere, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Eee orası medeniyetin beşiği bizdekinide ikibin polis koruyor. İnsan neden korkar, niye korkar. Çok can yaptıysa, Çok hak yediyse korkar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:41
Rusya-Ukrayna barış masası Trump İstanbul kararını verdi
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:17:48. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.