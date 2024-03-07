İngiltere\'de 390 milyon yıllık, tamamen fosilleşmiş dünyanın en eski ormanı bulundu

Dünya

İngiltere'nin Butlin bölgesinde fosile dönüşmüş 390 milyon yıllık bir orman bulundu.

Daha önce New York'ta bulunan 4 milyon yıllık orman dünyanın en eski ormanı unvanını elinde bulunduruyordu.

Somerset'teki Kuzeyinde bulunan Butlin tatil beldesinde bulunan bu ormanın bilimsel çalışmalar için çığır açacağı tahmin ediliyor.

Cambridge Üniversitesi ve Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları, Devon ve Somerset'e yayılmış eski bir ormanın fosil kalıntılarını keşfetti. Bu fosilleşmiş ormanın 390 milyon yıl öncesine dayandığına inanıyor.

Araştırmada, bilim adamları Devon dönemine ait 419 milyon ila 358 milyon yıl öncesine uzanan 'Hangman Sandstone Oluşumu' adlı kayaçları incelediler.

Şimdiye kadar, Bristol Kanalı'nın Güney Yakası'ndaki kayalıkların bitki fosilleri içermediğine inanılıyordu.

Ancak bilim adamları,eski ormandan ağaç gövdeleri ve dalların kalıntılarını keşfettiler.

350 milyon yıldan daha eskiye dayanan bu orman, İngiltere'de bulunan en eski bitki fosilleridir.

Bu keşiften önce, dünyanın en eski bilinen ormanı, New York City'nin kuzeyinde yaklaşık iki saatlik bir mesafede yer alan Green County'deydi.

Bu orman yaklaşık 385 milyon yıl önce büyüdü ve dinozorlar tarafından görülecek kadar uzun süre hayatta kaldı.

Ancak, Somerset'teki fosil ağaçlar, yakındaki Exmoor Milli Parkı'ndaki günümüz ormanlarına hiç benzemiyordu.

Bu ağaçlar, bilim adamlarına göre, modern palmiye ağaçlarına biraz benziyordu.

Modern ağaçların aksine, içi ince ve oyuktu ve yapraklar yerine yüzlerce dal benzeri yapı üzerlerinde büyüyordu.

Modern bir ormana göre, boyu çok daha kısaydı, en uzunu iki ila dört metre arasındaydı.

Cambridge Üniversitesinden Profesör Davies, "Bu oldukça garip bir ormandı - bugün gördüğünüz hiçbir ormana benzemiyor." dedi.

"Konuşulacak pek bir altlık yoktu ve çimen henüz ortaya çıkmamıştı, ancak bu sıkışık ağaçlar tarafından bırakılan çok sayıda dal, manzara üzerinde büyük etkiye sahipti."

Bu düşen dallar, araştırmacıların orman zeminindeki erken omurgasızlardan birinin fosilleşmiş izlerini bile buldukları bazı erken hayvanlar için ev sağlamış olabilir.

Bu ormanın, erken hayvanlara ev sağlamanın yanı sıra, toprağı şekillendirmede de güçlü bir etken olduğunu belirten Profesör Davies'e göre, "Devon dönemi Dünya'da yaşamı temel olarak değiştirdi."

"Su ve kara arasındaki etkileşimi de değiştirdi, çünkü ağaçlar ve diğer bitkiler kök sistemleriyle tortuyu stabilize etmeye yardımcı oldu."

Bu orman büyürken, şu anda Culver Cliff, Selworthy Sand ve Porlock Weir'i oluşturan kaya parçası aslında İngiltere'ye bağlı değildi.

Bunun yerine, şu anda diğer Devonian kayaçlarının bulunduğu modern Almanya ve Belçika'nın bir parçasıydı.

Arazi kendisi, Kuzeybatı'daki dağlardan dökülen küçük nehirlerle çizilmiş yarı kurak bir düzlüktü.

Bilim insanları ağaçların bu eski ortamı şekillendirmede bir rol oynadığını biliyorlar, ancak şimdiye kadar bu etkileri bu kadar detaylı bir şekilde inceleme fırsatı olmamıştı.