İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar - Son Dakika
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İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar

10.11.2022 15:45

İngiltere merkezli Telegraph gazetesinden Türkiye hakkında dikkat çeken bir analiz geldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta kazanan tarafın Türkiye olduğunu yazan gazete, Rusya'nın savaş nedeniyle yarattığı boşluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üstlendiği arabulucu rol takdir toplayan Türkiye, dünya basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Türkiye'nin konumuna dikkati çekti. Ankara, iki ülke arasında esirlerin takası ve tahıl ihracatı konularında aktör olarak öne çıktı.

"ERDOĞAN BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

"Putin'in Ukrayna'daki savaşının asıl galibi Türkiye" başlıklı analizde, "Rusya'nın Avrupa ve Orta Asya'daki etkisinin zedelenmesiyle Erdoğan, boşluğu doldurmak için harekete geçti." denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta "Türkiye Yüzyılı"nın doğmakta olduğunu duyurduğu anımsatılarak, "Ülkesini görkemli günlere kavuşturma sözü verdi." ifadesi kullanıldı.

İngiliz gazeteden bomba Türkiye yorumu! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar

"TÜRKİYE ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Erdoğan'ın, " Osmanlı Devleti'nin gücüne, bölgesel hakimiyetine ve İslami değerlerine duyduğu hayranlığı gizlemediği, bu adımları takip edecek gibi göründüğü" vurgulandı.

Türkiye'nin, enerji arzını, uygun fiyatlı ithalatı güvence altına alma ve elini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Doğu Avrupa ve Orta Asya'da kendini gösterdiğine dikkat çekildi.

İngiliz gazeteden bomba Türkiye yorumu! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE AYRI BİR YER VERİLDİ

Söz konusu analizde, "Türkiye, tüm çıkarlarını dengeleyemeyen bir Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışırken, diğer taraftan Vladimir Putin'i yabancılaştırmaktan özenle kaçınıyor. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Türk Cumhurbaşkanı istediğini elde etmek için her iki tarafla da ilişkisini ustalıkla sürdürdü. Bir yandan Türkiye, düzinelerce gelişmiş Bayraktar TB-2 saldırı aracını yakın ortağı Kiev'e gönderdi. Öte yandan, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti." tespitine yer verildi.

Moskova'nın, geçen hafta savaş gemilerine yapılan insansız hava aracı saldırısı gerekçesiyle tahıl anlaşmasından çekilme kararı aldığına işaret edilerek, "Putin'i tekrar hizaya sokmak için Erdoğan'ın bir telefonu yetti." denildi.

Aynı yazı, "Putin'in askerleri ilerleme kaydedemiyor, mağlubiyetlerle karşılaşıyor. Bir başka imparatorluk ise yükselişte ve etki olarak öne çıkıyor." şeklinde tamamlandı.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de çarpıcı Türkiye analizi! Rusya ve Ukrayna savaşında kazanan tarafı yazdılar - Son Dakika


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