İngiltere'de hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları video kaydına almış - Son Dakika
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İngiltere'de hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları video kaydına almış

12.12.2022 11:40

İngiltere'de hastane morgunda çalışan David Fuller isimli adamın, 67 cesede tecavüz ettiği belirlendi. Ülke gündemine bomba gibi düşen olay hakkında soruşturma sürerken şahsın evinde yapılan aramalarda, cinsel istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı ortaya çıkarıldı.

İngiltere'de bir hastanede morg görevlisi olan 67 yaşındaki David Fuller isimli şahsın yaptıkları ülke gündemine bomba gibi düştü. 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katleden Fuller, tahliye olduktan sonra bir hastanenin morgunda işe başladı.

Hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları kayda almış

ARALARINDA TÜRK KIZI DA VAR

Burada da sapık emellerine devam eden David Fuller'in 67 cesede tecavüz ettiği ortaya çıktı. Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi.

Hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları kayda almış

O ANLARI KAYDA ALMIŞ

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken zanlının internet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı ortaya çıktı.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de hastane morgunda 67 cesede tecavüz eden sapık, o anları video kaydına almış - Son Dakika


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