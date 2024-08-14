İngiltere\'de Kadın, Camiyi Patlatma Çağrısı Yaptığı İçin Hapis Cezası Aldı

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İngiltere'de bir kadın, Facebook'ta yaptığı "bir camiyi içindeki yetişkinlerle birlikte patlatma" çağrısı nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı.

53 yaşındaki Julie Sweeney, mahkemede "ölüm ya da ciddi zarar verme tehdidi içeren bir paylaşım yaptığını" kabul etti.

Cheshire'daki Church Lawton köyünde yaşayan kadın, paylaşımı 29 Temmuz'da Southport kentinde 3 kız çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası yaptı.

Saldırı İngiltere genelinde ırkçı gösterilere ve şiddet eylemlerine neden olmuştu.

Sweeney, hapse girmesine neden olan yorumu, eylemlerde hedef alınan bir camiyi birlikte onarmaya çalışanları gösteren bir fotoğrafın altında yaptı.

Chester Mahkemesi Sweeney'nin "Bu tamamen saçmalık. Camiyi korumayın. Onu içindeki yetişkinlerle birlikte patlatın" yazdığını açıkladı.

Şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınanların yargı süreçleri ülke genelinde devam ediyor.

"Gerçekten korkunç bir tehdit"

Sweeney'i mahkum eden yargıç Stephen Everett, "Sağlıklı düşünen insanların yapacağı gibi, haberleri korkuyla takip etmeliydin. Bunun yerine nefreti körükleyenler arasında olmayı seçtin. Bu gerçekten çok korkunç bir tehditti" dedi.

Yargıç Sweeney'nin fiziksel olarak şiddet eylemlerine katıldığını gösteren bir kanıt olmadığını, ancak "onun gibi sözde klavye savaşçılarının, kullandıkları bu tiksindirici ve kışkırtıcı dilin sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmeleri gerektiğini" belirtti.

Savcı Sarah Badrawy ise, Sweeney'nin paylaşımı ırkçı duygularla değil, öfkeyle yaptığı ve insanları gerçekten tehdit etmektense düşüncesizce yapılan bir paylaşım olduğunu kabul etti.

Sweeney hapis cezası kararını gözyaşları içinde dinledi.

Kararın ardından Cheshire Polisi de açıklama yaparak, insanların sosyal medyanın kendilerine anonimlik sağladığını düşünerek nefret içeren paylaşımlar yaptıklarını belirtti ve "Bu dava da gösterdi ki, saklanabilecekleri hiçbir yer yok" dedi.

Dün de 13 yaşındaki bir kız çocuğu 31 Temmuz’da ülkenin güneyindeki Hampshire’a bağlı Aldershot kasabasındaki aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karışmaktan suçlu bulunmuştu. Kefaletle serbest bırakılan çocuğun cezası gelecek ay belli olacak.

Olaylarla ilgili olarak yaklaşık bin kişi gözaltına alınırken 400'e yakın fazla kişi de mahkum edildi.

Olaylar, ırkçılık karşıtlarının geçen hafta büyük kalabalıklar olarak sokağa çıkmasının ardından nispeten duruldu.

Şiddet olaylarıyla ilgili Çarşamba günü görülen diğer davalarda şu gelişmeler yaşandı:

Bu akşam da Staffordshire polisi Stoke-on-Trent ve Tamworth'taki şiddet eylemleriyle bağlantılı olarak beş yetişkin ve bir 18 yaş altı erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.