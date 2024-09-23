İngiltere\'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti: Okullar kapandı, maçlar ertelendi

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İngiltere, son günlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) uyarılarına rağmen, ülkenin büyük bir bölümü sular altında kaldı.

Sel nedeniyle birçok okul kapandı, futbol maçları ertelendi ve bazı kasabalar tamamen sular altında kaldı. Özellikle Bedfordshire, Warwickshire ve Londra'nın bazı bölgeleri ciddi şekilde etkilendi.

Luton Havalimanı'na giden yollar su altında kalınca, yolcular saatlerce trafikte mahsur kaldı. Londra'da metro ve banliyö treni seferleri kısmen askıya alındı, birçok hat hizmet veremez hale geldi.

AFC Wimbledon ve Newcastle United arasında oynanacak Carabao Kupası maçı, stadyumun sular altında kalması nedeniyle ertelendi.

Stoke-on-Trent'te bir eve yıldırım düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Bedfordshire'da ise bir 'mini hortum' görüldüğü iddia edildi.

Çevre Ajansı, 13 bölge için sel uyarısı yayınladı. Bazı bölgelerde 24 saat içinde bir aylık yağış miktarına ulaşıldığı belirtildi.

Yerel bir sakin, "45 yıldır burada yaşıyorum, böyle bir şey hiç görmedim" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Yetkililer, insanları sel sularından uzak durmaları konusunda uyardı. Sadece 30 cm derinliğindeki akan suyun bir arabayı sürükleyebileceği hatırlatıldı.

Met Office uzmanları, yağışların devam edeceğini, ancak önümüzdeki günlerde havaların soğuyacağını ve sonbahar mevsiminin tam anlamıyla başlayacağını bildirdi.

Hükümet, sel mağdurlarına yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, güncel bilgiler için resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeye davet edildi.