İngiltere\'deki Şiddet Eylemleri Irkçılığı Körüklüyor

Dünya

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İngiltere ofisi, ülke genelindeki şiddet eylemlerinin ırkçılığı körüklediğine dikkat çekerek, "Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor" dedi.

UNHCR, şiddet eylemlerinin ülke genelinde devam etmesi ve eylemler sebebiyle 400'den fazla kişinin gözaltına alınması ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür İngiltere'de tanık olduğumuz şiddet, sığınmacılara yönelik hedefli saldırılar da dahil olmak üzere bizi şoke ediyor. Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, "Son birkaç günde İngiltere'de görülen şiddet, sığınmacılara yönelik olanlar da dahil olmak üzere, şok edicidir ve bu şiddeti körükleyen sahte haberler de öyle. Ayrım gözetmeksizin herkesin kendi toplumlarında güvende hissetme ve nefret, korku ve hoşgörüsüzlükten uzak yaşama hakkı vardır" dedi.

ŞİDDET EYLEMLERİNDE 400'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin genelinde devam eden eylemlerde yetkililerin yaptığı açıklama göre 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Devon ve Cornwall polisi eylemlerde altı kişiyi tutukladıklarını memur ve sivillerin yaralandığını ifade etti. Staffordshire polisi devam eden eylemlerde 6 polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığını belirterek, şüpheliyi bulmak için halktan yardım istedi.