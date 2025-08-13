İngiltere\'den Ukrayna\'ya Kesin Destek

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin 'sarsılmaz' olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, tüm liderlerin, bu haftanın Ukrayna'nın geleceği açısından önemli bir an olduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i masaya getirme çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür edildiği kaydedildi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin 'sarsılmaz' olduğu ifade edilen açıklamada, "Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli ve Ukrayna herhangi bir anlaşmanın parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı" denildi.