İngiltere: Kısmi seferberlik işgalin başarısızlığının itirafı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurmasının ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace kısmi seferberlik ilanını 'işgalin başarısızlığının itirafı' olarak değerlendirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada kısmi seferberlik ilanını 'işgalin başarısızlığının itirafı' olarak nitelendirdi. Wallace şu ifadeleri kullandı:

"Putin ve Savunma Bakanı (Sergey Şoygu), on binlerce vatandaşını kötü donanımlı ve kötü yönetilen bir ölüme gönderdi. Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel olarak dışlanmış hale geldiği gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez"

"SAVAŞI DAHA DA TIRMANDIRMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

Çekya Başbakanı Petr Fiala da sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in açıklamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı daha da tırmandırmaya yönelik bir girişim ve Rusya'nın tek saldırgan olduğunun bir başka kanıtıdır. Ukrayna'ya yardıma ihtiyaç var ve bunu kendi çıkarlarımız için yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

"ÜÇ GÜNLÜK SAVAŞIN 210'UNCU GÜNÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak ise 'üç günlük savaşın' 210'uncu gününe gelindiğini vurgulayarak, "Üç günlük savaşın 210'uncu günü. Ukrayna'nın yıkılmasını talep eden Ruslar sonuç olarak seferberlik, kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi ve firar hapishanesi elde etmiş durumdalar. Her şey plana uygun değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var" dedi.

PUTİN KISMİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin konuşmasında Rus silahlı kuvvetlerinin bin kilometreyi aşan temas hattında faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, "Sadece neo-Nazi oluşumlarıyla değil, aslında kolektif Batı'nın tüm askeri makinesiyle karşı karşıyalar. Bu durumda, karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı şu kararı almayı gerekli görüyorum; Anavatanımızı, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, kurtarılmış topraklarda halkımızın güvenliğini sağlamak. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan etme önerisini desteklemeyi gerekli görüyorum. Tekrar ediyorum, kısmi seferberlikten bahsediyoruz, yani sadece şu anda yedekte bulunan vatandaşlar zorunlu askerliğe tabi olacak ve her şeyden önce Silahlı Kuvvetlerde görev yapanların belirli askeri uzmanlıkları ve ilgili deneyimleri var" dedi.

Ayrıca Putin kısmi seferberlik kararnamesinin imzalandığını ifade ederek seferberliğin bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.

Öte yandan Putin konuşmasında Rusya'ya karşı nükleer şantajın da başlatıldığını belirterek, "Sadece Batı tarafından teşvik edilen ve nükleer bir felaketi tehdit eden Zaporijya Nükleer Santrali'nin bombalanmasından değil, aynı zamanda önde gelen NATO devletlerinin bazı üst düzey temsilcilerinin Rusya'ya karşı kitle imha silahları kullanmakla ilgili açıklamalarından da bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın da çeşitli kitle imha yeteneklerine sahip olduğunun altını çizen Putin, "Bazı bileşenlerin NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. ve ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse, Rusya'yı ve halkımızı korumak için elbette elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Bu bir blöf değil" şeklinde konuştu.