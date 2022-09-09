Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü - Son Dakika
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Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü

09.09.2022 10:51
Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü

İngiltere Kraliçesi 2 Elizabeth'in öldüğü gün, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Oxford Center for Islamic Studies'nin Yıllık Mütevelli Heyeti Toplantısına Oxford'da iştirak ettim." sözlerini sarf etti.

İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. 2. Elizabeth'in ölümü dünya gündemini derinden sarsarken, İngiltere Kraliçesiyle yakın ilişkilerde bulunduğu daha önce yaptığı ziyaret ve paylaşımlarla da bilinen Abdullah Gül'le ilgili gelişme ise büyük ses getirdi.

GÜL'DEN 2. ELIZABETH'İN ÖLDÜĞÜ GÜN OLAY PAYLAŞIM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği gün İngiltere'de olduğu yaptığı Twitter paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

FOTOĞRAF DA YAYINLADI

Abdullah Gül Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel araştırma, eğitim dahil geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 'Oxford Center for Islamic Studies'nin Yıllık Mütevelli Heyeti Toplantısına Oxford'da iştirak ettim" ifadelerini kullandı. Gül paylaşımına fotoğraflar da ekledi.

İşte o paylaşım:

Abdullah Gül'ün Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği gün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı
Abdullah Gül'ün Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği gün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı
Abdullah Gül'ün Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği gün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı

GÜL'ÜN KRALİÇE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, 2. Elizabeth tarafından kraliyet töreniyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde 2. Elizabeth onuruna verdiği yemekte de ilk kez smokin giymiş, papyon takmıştı. Gül, yine aynı gece 2. Elizabeth'in şerefine ilk kez kadeh kaldırmış, ama içindekini içmemişti.

Abdullah Gül'ün Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği gün İngiltere'de olduğu ortaya çıktı

İlki 2008 yılında İngiliz Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti sırasında ve ikinci 9 Kasım 2010'da Londra'da Abdullah Gül'e İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth Chatham House ödülü olarak, İngiltere'ye önemli hizmetler yapmış, "adanmış kişilere" takılan "Knight Grand Cross of the Order of the Bath" (Ruhani Safiyet Derecesinin Şövalye Büyük Haç Nişanı) nişanını takmıştı.

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Son Dakika Dünya Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü - Son Dakika


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