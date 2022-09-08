Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...

İngiltere, Kraliçe İkinci Elizabeth'in durumunun ağırlaşması nedeniyle bir anda gündemini değiştirmek zorunda kaldı. Ülkede en çok konuşulan konuların ilk sırasına Elizabeth 'in sağlık durumu yerleşti. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss da programlarını iptal ederek kraliçenin durumunu beklemeye başladı.

BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Elizabeth, bugün doktorların yoğun çabasına rağmen hayata tutunamadı ve 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Elizabet'in vefatının ardından kim olduğu ve ne zaman tahta çıktığı yönündeki detaylar da merak edilmeye başlandı. İşte Elizabet hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

ELİZABET NE ZAMAN TAHTA ÇIKTI?

II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor; 21 Nisan 1926 - 8 Eylül 2022), İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün eski kraliçesidir. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'ydi.

6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu ve en uzun süre hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu. 8 Eylül 2022 Tarihinde Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti.

ELİZABETH'İN BİYOGRAFİSİ

Elizabeth kral VI. George'un ilk çocuğudur. VI. George ise kral V. George'un ikinci çocuğudur. Kraliçe 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. 29 Mayıs tarihinde ise Buckingham Sarayı'nda bulunan küçük kilisede Başpiskopos Kosmo Long tarafından vaftiz edildi.[3] Onun haç babaları baba yanında dedesi ve büyükannesi, ayrıca teyzesi, halası, amcası ve dayıları da olmuşlardır. Çocuklukta onu Lilibet diye çağırırlardı. 1929 yılında kral V. George'un ağır hastalığı sırasında Elizabeth'in sık sık onun yanına gelmesi onun moralini iyi bir biçimde etkiliyordu.

Elizabeth'in 1930 yılında doğan Margaret adlı kız kardeşi de vardı. İki kız kardeş annesinin ve dadıları Marion Krouford'un sayesinde iyi aile eğitimi almışlardır. 1950 yılında dadıları Krouford Küçük Prensler adlı anılar kitabını yazdı. Kitapta küçük Elizabeth'in atlara ve köpeklere ilgisi, onun davranışları, işe sorumluluğu hakkında bilgiler veriliyor. Ancak kitabın yayımı kral ailesinin hoşuna gitmemiştir. Elizabeth hakkında olumlu görüşleri sonradan başkaları da söylüyordu: Winston Churchill gelecek kraliçeyi karakterli ve çevik çocuk olarak düşünüyordu. Amcasının kızı Margaret Rods ise onun hakkında: "Neşeli ve ancak akıllı kız" derdi.