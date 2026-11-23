İngiltere ve ABD'de hafta sonu düzenlenen konserler, yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Manchester'da ABD'li rapçi Don Toliver'ın konserinde yayılan kimliği belirsiz madde nedeniyle 12 binden fazla kişi tahliye edilirken, Kaliforniya'daki özel bir konser etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

İNGİLTERE'DE KONSERDE ŞÜPHELİ MADDE PANİĞİ

İngiltere'nin Manchester kentindeki Co-op Live Arena'da ABD'li rapçi Don Toliver'ın 22 Kasım Pazar akşamı verdiği konser sırasında kalabalığın bulunduğu alana kimliği henüz belirlenemeyen bir madde yayıldı. Saat 22.00 sıralarında yaşanan olayın ardından çok sayıda izleyicinin öksürmeye ve nefes almakta zorlanmaya başlaması üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Don Toliver

İlk değerlendirmelerde maddenin göz yaşartıcı gaz olabileceği üzerinde durulurken, yetkililer daha sonra maddenin henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı izleyicilerin ağızlarını kapatarak konser alanından uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından büyük çaplı acil durum ilan edilirken, Greater Manchester Polisi konser alanındaki 12 binden fazla kişinin güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Polisin 23 Kasım'da yaptığı güncel açıklamaya göre, şüpheli maddeye maruz kaldığı değerlendirilen 89 kişi çeşitli belirtiler gösterdi. Bir kadın hastaneye kaldırılırken, diğer 88 kişiye olay yerinde dekontaminasyon işlemi uygulandı.

Polis, olayın münferit olduğunu ve halkı tehdit eden daha geniş çaplı bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Maddenin ne olduğu ve konser alanına nasıl yayıldığına ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD'DE KONSER ALANINA SİLAHLI SALDIRI: 9 YARALI

Bir diğer konser paniği ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Tulare County bölgesindeki Strathmore kasabasında 21 Kasım Cumartesi akşamı düzenlenen özel konser etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 19.40 sıralarında meydana gelen olayda, yaklaşık 150 kişinin bulunduğu etkinlik alanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ AMELİYATA ALINDI

Yaralılardan 26 yaşındaki bir erkeğin göğsünden vurulduğu ve ameliyatın ardından durumunun kritik olduğu bildirildi. 19 ve 22 yaşlarındaki iki kişinin de ameliyat edildiği, diğer 6 kişinin ise hafif yaralandığı açıklandı.

Tulare County Şerif Ofisi, saldırının çete bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ancak bu değerlendirmeye ilişkin ayrıntı paylaşılmadığını duyurdu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığı, kamuoyu açısından yakın bir tehdit bulunmadığı belirtildi.