Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var - Son Dakika
Üye Girişi

Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var

03.12.2022 12:52

İngiltere ve Galler'de özellikle çocuklar arasında çok yaygın olan ve yüksek oranda ölümcül olan gizemli hastalık sebebiyle 6 çocuk yaşamını yitirdi. Öldürücülük oranı yüksek olan hastalığın en önemli belirtileri ise boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı olarak biliniyor.

Streptokok hastalığı olarak da bilinen ve İngilizcede "Strep A" olarak bilinen hastalık yüzünden son günlerde 6 çocuğun yaşamını yitirmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

YÜKSEK ORANDA ÖLÜMCÜL

Özellikle çocuklar arasında çok yaygın olan ve yüksek oranda ölümcül olan bu hastalık yüzünden son günlerde İngiltere'de 5, Galler'de ise 1 çocuk yaşamını yitirdi. İngiltere'deki ölümlerin Londra, Surrey ve Buckinghamshire'da meydana geldiği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde yaşamını yitiren çocuklardan şu ana kadar sadece ikisinin isminin açıklandığı belirtilirken bunlardan birinin dört yaşındaki Muhammed İbrahim Ali olduğu diğerinin ise Galler'de yaşayan Hannah Roap olduğu kayıtlara geçti.

Okul çağındaki çocukları hayattan koparıyor! Büyük korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var

4 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DAHA TEHLİKELİ

Dört yaşından küçük çocuklarda bu hastalığın 5 kat daha öldürücü olduğu belirtilirken, antibiyotik kullanımı ve erken müdahale ile hastalığın geçme ihtimalinin de yüksek olduğu kayıtlara geçti.

Okul çağındaki çocukları hayattan koparıyor! Büyük korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var

HASTALIĞIN 4 ÖNEMLİ BELİRTİSİ VAR

İngiliz medyası, çocuklarda görülen bu hastalığın belirtilerini de sıraladı. Belirtiler arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı bulunuyor. Bu belirtilerin yaklaşık 1 hafta sürdüğü açıklanırken, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte kızarıklık görülmesinin de öne çıkan belirtiler olduğunu duyurdu.

Okul çağındaki çocukları hayattan koparıyor! Büyük korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var

5 GÜN İÇERİSİNDE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Bakterinin bulaşmasından sonra çocukların iki ile 5 gün içinde hastalandığına da dikkat çekildi. Dil üzerinde beyaz pamukçuklar oluştuğu da kaydedildi.

YORUMLAR
500

Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var
12:19 ABD'li kadının Türklere sorduğu soru gülme krizine soktu! Sosyal medyadan cevap yağıyor
12:08 Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı
11:47 Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı
11:39 Dolandırıcılık çetesi lideri rüya gibi bir hayat yaşıyormuş! Vatandaşlardan çaldıklarını böyle yemişler
11:30 Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu
11:25 Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti! 4 gün önceki demecinde sinyali vermişti
11:12 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor
11:02 Doktorun iftira attığı uzman çavuşu hastane çıkışı protesto etmişlerdi! O sağlık çalışanlarına ceza üstüne ceza yağdı
11:00 Kiralık ev tutmak için İstanbul'a gelen adam, dolandırıldığını anlayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 12:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement