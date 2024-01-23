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İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek - Son Dakika
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İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek

ABD'nin Alabama eyaletinde daha önce 2022 yılında zehirli iğne ile idam etme girişiminden sağ kurtulan Kenneth Eugene Smith'in perşembe günü nitrojen gazı ile idam edilmesi planlanıyor. İnsan hakları örgütleri ise bu uygulamaya tepki göstererek durdurulmasını istiyor.

İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD\'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek
23.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:38
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ABD'nin Alabama eyaletinde daha önce 2022 yılında zehirli iğne ile idam etme girişiminden sağ kurtulan Kenneth Eugene Smith'in perşembe günü nitrojen gazı ile idam edilmesi planlanıyor.

ZEHİRLİ İĞNE İNFAZINDAN KURTULDU

Kenneth Eugene Smith, Kasım 2022'de onu öldürücü enjeksiyonla infaz edilmye çalışıldı. Kenneth Eugene Smith ölümcül enjeksiyona hazırlanmak amacıyla yaklaşık dört saat boyunca infaz odasında sedyeye bağlı kaldı, ancak personel gerekli iki intravenöz hattan ikincisini Kenneth'in damarlarına bağlamakta zorluk yaşadı. İnfaz yasal olarak belirlenen sürede gerçekleştirilemediği için ertelenmişti.

İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek

NİTROJEN GAZIYLA İNFAZ EDİLECEK

Geçtiğimiz aylarda Alabama mahkemesi tepki çeken bir karar imza attı. Başarılı bir temyiz başvurusu yapılmadığı takdirde Kenneth Smith, ülkede ilk kez denenecek insanlık dışı yöntem olarak değerlendirilen nitrojen gazıyla infaz edilecek.

İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek

DAHA ÖNCE DENENMEDİ

Azot hipoksisi Alabama, Mississippi ve Oklahoma'da idam cezası yöntemi olarak onaylandı. Yine de hiçbir zaman bir mahkumu öldürmek için kullanılmadı. Önerilen infaz yöntemi, Smith'in burnuna ve ağzına yerleştirilen bir gaz maskesinin solunabilir havayı nitrojenle değiştirmesini sağlayacak ve mahkumun oksijen eksikliğinden ölmesine neden olacak.

İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

İnsanlık dışı bu uygulama insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkum Kenneth Eugene Smith'in ABD'nin Alabama eyaletinde 25 veya 26 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararına tepki göstererek, bunun durdurulmasını istedi.

İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: vicdanları rahatlatıp suçta caydırıcı olan tek cezadır idam Yanıtla 33 144
  • cemal köse: İdam türkiyede de uygulanmalı ve vatan ihanet edenler devlete zarar verenler idam edilmeli. Yanıtla 22 150
  • Fevzi Kocakulak: İdam cezası bizde uygulanmadığı için hergün kadın cinayetleri be diğer öldürmeler tüm hızıyla devam ediyor Ülkemizde bu cinayetler yılda ne kadar oluyor ? Hergün bir kaç kişi öldürülüyor Yanıtla 12 107
  • Serkan Basar: cemale göre ranta karşı çıkanlar bize göre her türlü kötü suça göre :) Yanıtla 3 23
  • Beşiktaş 1903: Cemal vatana ihanet eden ve onlara oy verenler de dahilmi yoksa muhalif olup sizin mimlediklerinizmi 0 12

Amerika Birleşik Devletleri, Alabama, Mahkum, İnsan Hakları, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsanlık dışı yöntem! Zehirli iğne infazından sağ kurtulan ABD'li mahkum nitrojen gazıyla idam edilecek - Son Dakika
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