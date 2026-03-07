Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı - Son Dakika
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Irak\'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
07.03.2026 18:54
Haberin Videosunu İzleyin
Irak\'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Haber Videosu

Çatışmaların başından bu yana İran'ın füze ve İHA'larla vurduğu Irak'ın Erbil şehrindeki ABD üssü bir kez daha hedef alındı. Askeri üs, füzelerle vuruldu.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askeri üssü, son tırmanan gerilimin ardından bir kez daha füze ve İHA'ların hedefi oldu.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANDI

Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, üs çevresinde şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgedeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel kaynaklar bazı mühimmatların üs yakınlarına ve boş arazilere isabet ettiğini bildirdi. ABD makamlarından hasar tespitine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Güvenlik, Güncel, Erbil, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ortadoguda Israil den sonra guclu halk sonradan kardes oldugumuz Kurdlerdir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı - Son Dakika
