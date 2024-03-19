Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında "Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" denildi.
Hava harekatı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminin ardından gerçekleşti. Saldırı girişiminde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Şehit olan askerin Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi olduğu açıklandı. Şehidin haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti. Öte yandan şehidin annesinin umrede olduğu öğrenildi.
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