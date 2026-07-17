İran ABD ile Anlaşma İstiyor - Son Dakika
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İran ABD ile Anlaşma İstiyor

İran ABD ile Anlaşma İstiyor
17.07.2026 11:47
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Beyaz Saray, İran'ın ABD ile anlaşma için istekli olduğunu açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın Washington yönetimiyle bir anlaşmaya varma niyetini dile getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve ABD politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Donald Trump ile konuyu kısa süre önce değerlendirdiğini aktaran Leavitt, Amerikan ordusunun gerçekleştirdiği şiddetli operasyonların ardından Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma sağlama talebini sürdürdüğünü belirtti.

ABD'nin son günlerde İran'a yönelik düzenlediği saldırıların arka planına da değinen Leavitt, operasyonların Tahran'ın imzalanan mutabakat zaptını ihlal etmesinden kaynaklandığını savundu. Leavitt, anlaşma çerçevesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanan ticari gemilere ateş açmaması gerektiğini ancak yönetimin bu kuralı çiğneyerek son derece yanlış bir karara imza attığını iddia etti.

Sözcü Leavitt ayrıca, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu tür aktif terör eylemlerine karşı hiçbir şekilde kayıtsız kalmayacağının altını çizdi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

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