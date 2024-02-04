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İran, ABD'nin Irak ve Suriye'deki hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
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İran, ABD'nin Irak ve Suriye'deki hava saldırılarını kınadı

İran, ABD\'nin Irak ve Suriye\'deki hava saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını stratejik bir hata olarak nitelendirdiğini açıkladı. İran, bu saldırıların bölgede gerilimi artıracağını ve istikrarsızlığa yol açacağını belirtti. ABD'nin saldırılarına tepki olarak Irak ve Suriye'den de kınama açıklamaları geldi. Irak yetkilileri, saldırılarda en az 16 kişinin öldüğünü ve bölge için feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ise ülkesinin istediği zaman istediği yeri hedef alacağını söyleyerek saldırıların süreceğini belirtti.

04.02.2024 13:52  Güncelleme: 14:26
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İran, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını, "stratejik hata" olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu saldırıların, bölgede gerilimin ve istikrarsızlığın artmasından başka bir sonucu olmayacaktır" denildi.

ABD, Cuma günü Suriye ve Irak'ta 85 hedefe hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırıların, Ürdün'de Suriye sınırındaki bir Amerikan üssüne 28 Ocak'ta düzenlenen ve 3 askerin öldüğü saldırıya misilleme olarak düzenlendiği açıklanmıştı.

ABD, İngiltere'yle birlikte Yemen'de de Husilere yönelik yeni hava saldırıları .

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'deki saldırılarının İsrail'e destek anlamına geldiğini savundu, "Bu saldırılar sadece Siyonist rejimin hedeflerine ulaşmasına hizmet ediyor" dedi.

ABD ordusu, Suriye ve İran'daki saldırılarda ise İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışındaki operasyonların yürüten Kudüs Gücü'nün hedef alındığını açıkladı.

Ayrıca saldırılarda dördü Suriye, üçü Irak'ta 7 noktada belirlenen hedeflerin vurulduğu, birçok savaş uçağının saldırılarda kullanıldığı, bazı uçakların ABD'den havalandıkları belirtildi.

Irak ve Suriye'den ABD'ye tepki

Irak yetkilileri, ABD'nin saldırılarında, bazıları sivil en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı ve saldırıların ?"bölge için feci sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin sözcüsü, ABD'nin saldırılarının ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini, "Irak'ın ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkileyeceğini" söyledi.

Şam'den yapılan açıklamada da, "ABD'nin Suriye topraklarını işgali devam edemez" denildi.

Rusya ise "Barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor" dediği ABD'nin Suriye ve Irak'taki hava saldırıları sonrası, daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni "acil" toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin "istediği zaman istediği yeri hedef alacağı" saldırılarının süreceğini söylemiş, "Ancak biz dünyada Orta Doğu'da ya da başka bir bölgede çatışma isteniyoruz" demişti.

ABD'de Cumhuriyetçiler ise Biden'ı, Ürdün'deki saldırıya "çok geç yanıt verdiği" gerekçesiyle eleştiriyor.

Beyaz Saray Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdan İran destekli Hizbullah Tugayları'nı () sorumlu tutmuştu.

Saldırıyı daha sonra Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt üstlenmişti. Örgütün bünyesinde İran Devrim Muhafızları'nın silahlandırdığı, finanse ettiği ve eğittiği birçok milis gücünün bulunduğu sanılıyor.

Amerikalı yetkililer saldırıda kullanılan İHA'nın Rusya'ya satılanlara benzer İran yapımı olduğunu söylemiş, İran'dan yapılan açıklamada ise "Direniş gruplarının karar alma mekanizmalarında yokuz" denilmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran, ABD'nin Irak ve Suriye'deki hava saldırılarını kınadı - Son Dakika

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