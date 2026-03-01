İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İran, ABD\'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
01.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, dini lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırısında öldürülmesi sonrasında dikkat çeken bir hamlede bulundu. İran, Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarda ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail ortak saldırısında öldürülmesinin ardından askeri doktrininde yeni bir eşiğe geçti. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "stratejik caydırıcılık mesajı" taşıdığı belirtildi. Füze saldırılarının Körfez bölgesindeki ABD askeri tesislerini hedef aldığı, bazı üslerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bildirildi.

FATTAH-2'NİN ÖZELLİKLERİ

Fattah-2, İran'ın geliştirdiği en gelişmiş balistik sistemlerden biri olarak gösteriliyor. Hipersonik kategoride yer alan füze, Mach 10 ve üzeri hızlara ulaşabiliyor. Bu hız, ses hızının en az 10 katına denk geliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde klasik hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Füzenin en dikkat çeken özelliği, atmosfer içinde yön değiştirebilmesi ve hedefe yaklaşırken izlediği rotayı anlık olarak güncelleyebilmesi. Bu özellik, radar takibini ve önleme girişimlerini zorlaştırıyor. Uzmanlar, Fattah-2'nin katı yakıtlı motor sistemi sayesinde kısa sürede fırlatılabildiğini ve yaklaşık 1.400 kilometreyi aşan menzile sahip olduğunu ifade ediyor.

İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

BÖLGEDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Fattah-2'nin kullanılması, bölgesel güvenlik dengelerinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerini güçlendirdi ve Patriot ile THAAD bataryalarını aktif hale getirdi. Körfez ülkelerinde sirenler çaldı, bazı hava sahaları geçici olarak kapatıldı.

İran, saldırının Hamaney'in öldürülmesine doğrudan karşılık olduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, "stratejik sabrın sona erdiğini" duyurdu. İsrail ve ABD tarafı ise saldırılara karşılık verileceğini bildirdi.

JEOPOLİTİK ETKİLER

Fattah-2'nin sahada kullanılması, hipersonik silahların Orta Doğu'da aktif çatışma ortamında ilk kez devreye girmesi anlamına geliyor. Askeri analistler, bu gelişmenin bölgesel silahlanma yarışını hızlandırabileceğini ve savunma sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yol açabileceğini değerlendiriyor.

Enerji piyasaları da gelişmelere sert tepki verdi. Petrol fiyatları yükseldi, küresel piyasalarda güvenli liman talebi arttı. Hürmüz Boğazı çevresinde deniz trafiği sıkı takibe alındı.

İran'ın hipersonik füze kullanması, çatışmanın ölçeğini büyüten kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, uluslararası toplum diplomatik çözüm çağrılarını artırdı.

Uluslararası İlişkiler, Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:40:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.