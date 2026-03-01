İran, ABD\'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail ortak saldırısında öldürülmesinin ardından askeri doktrininde yeni bir eşiğe geçti. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "stratejik caydırıcılık mesajı" taşıdığı belirtildi. Füze saldırılarının Körfez bölgesindeki ABD askeri tesislerini hedef aldığı, bazı üslerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bildirildi.

FATTAH-2'NİN ÖZELLİKLERİ

Fattah-2, İran'ın geliştirdiği en gelişmiş balistik sistemlerden biri olarak gösteriliyor. Hipersonik kategoride yer alan füze, Mach 10 ve üzeri hızlara ulaşabiliyor. Bu hız, ses hızının en az 10 katına denk geliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde klasik hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Füzenin en dikkat çeken özelliği, atmosfer içinde yön değiştirebilmesi ve hedefe yaklaşırken izlediği rotayı anlık olarak güncelleyebilmesi. Bu özellik, radar takibini ve önleme girişimlerini zorlaştırıyor. Uzmanlar, Fattah-2'nin katı yakıtlı motor sistemi sayesinde kısa sürede fırlatılabildiğini ve yaklaşık 1.400 kilometreyi aşan menzile sahip olduğunu ifade ediyor.

BÖLGEDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

Fattah-2'nin kullanılması, bölgesel güvenlik dengelerinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerini güçlendirdi ve Patriot ile THAAD bataryalarını aktif hale getirdi. Körfez ülkelerinde sirenler çaldı, bazı hava sahaları geçici olarak kapatıldı.

İran, saldırının Hamaney'in öldürülmesine doğrudan karşılık olduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, "stratejik sabrın sona erdiğini" duyurdu. İsrail ve ABD tarafı ise saldırılara karşılık verileceğini bildirdi.

JEOPOLİTİK ETKİLER

Fattah-2'nin sahada kullanılması, hipersonik silahların Orta Doğu'da aktif çatışma ortamında ilk kez devreye girmesi anlamına geliyor. Askeri analistler, bu gelişmenin bölgesel silahlanma yarışını hızlandırabileceğini ve savunma sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yol açabileceğini değerlendiriyor.

Enerji piyasaları da gelişmelere sert tepki verdi. Petrol fiyatları yükseldi, küresel piyasalarda güvenli liman talebi arttı. Hürmüz Boğazı çevresinde deniz trafiği sıkı takibe alındı.

İran'ın hipersonik füze kullanması, çatışmanın ölçeğini büyüten kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, uluslararası toplum diplomatik çözüm çağrılarını artırdı.