Sultangazi'de kadına çarpan hafif ticari araç ölüme yol açtı
Sultangazi'de kadına çarpan hafif ticari araç ölüme yol açtı

31.05.2026 08:28
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 63 yaşındaki Raghda Alikaj, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Bayrampaşa istikametine giden Yunus T'nin kullandığı 34 LY 9841 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Raghda Alikaj'a (63) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Alikaj'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, sürücü Yunus T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

