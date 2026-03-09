İran, Bahreyn'deki en büyük petrol rafinerisi olan BAPCO'yu vurdu - Son Dakika
İran, Bahreyn'deki en büyük petrol rafinerisi olan BAPCO'yu vurdu

İran, Bahreyn\'deki en büyük petrol rafinerisi olan BAPCO\'yu vurdu
09.03.2026 08:45
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken, Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman görüldü. Görgü tanıkları, İran'a ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırının ardından rafineri bölgesinde hasar meydana geldiğini iddia etti. Rafineri, Bahreyn'in enerji üretiminde ve petrol işleme kapasitesinde kritik bir rol oynuyor. Olayın enerji piyasaları üzerinde önemli etkileri olabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman görüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırının ardından rafineri bölgesinde hasar meydana geldiğini öne sürdü.

Bahreyn'de enerji sektörünün en kritik tesislerinden biri olan Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman yükseldiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre rafineri yönünden yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

YARALILAR VAR İDDİASI

Bir görgü tanığı, hükümetin daha önce Sitra bölgesinde İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanmalar ve hasar meydana geldiğini açıkladığını belirterek rafineri çevresinin de dumanla kaplandığını söyledi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilirken, rafineride meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ

Bapco, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olarak ülkenin enerji üretiminde ve petrol işleme kapasitesinde kritik bir rol üstleniyor. Tesiste yaşanan herhangi bir aksamanın enerji piyasaları açısından da önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

