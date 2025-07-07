İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk oldu. Carlson'ın, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Pezeşkiyan, "Evet, denediler. Harekete geçtiler ama başaramadılar" yanıtını verdi.
Son Dakika › Dünya › İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Suikast Girişimini Açıkladı - Son Dakika
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