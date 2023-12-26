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İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi - Son Dakika
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İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, 15 yaşında zorla evlendirilen ve cinsel istismara maruz bırakılan Samira Sabzian'ın, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle İran'da idam edildiğini duyurdu. Sabzian, kocasının şiddetine karşı kendini savunmak amacıyla onu öldürmüştü. Sabzian'ın çocuklarının velayeti kocasının ailesine verilmişti.

İran\'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
26.12.2023 - 15:32,  Güncelleme: 15:41
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Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre, çocuk yaşta evlendirildiği kocasını öldürmek suçlamasıyla hüküm giyen Samira Sabzian, 20 Aralık'ta Tahran'ın Karaj şehrindeki Ghezel Hesar hapishanesinde asıldı.

İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Sabzian, 15 yaşında zorla evlendirilmiş, 19 yaşına kadar evliliğinde cinsel istismara ve şiddete maruz kalmıştı. İki çocuğu olan genç kadın, 19 yaşındayken kocasının şiddetine karşı kendini savunmak amacıyla onu öldürdü. 10 yıldır hapiste olan Sabzian'ın çocuklarının velayeti kocasının ailesine verilmişti.

İran'da kadınlar, şiddet ve tecavüz mağduru olsalar bile boşanma hakkına sahip değiller.

Örgüte göre, dünya genelinde tatil günlerinde, özellikle kadın ve çocuk mahkumlarla siyasi tutsakların infazları hızla ve gözden uzak bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mahmood-Amiry Moghaddam, Samira'nın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabında, "Samira, yıllarca cinsiyet ayrımcılığı, çocuk yaşta evlendirilme, istismar ve aile içi şiddetin kurbanı oldu ve bugün de İran rejiminin yozlaşmış infaz hukukunun kurbanı oldu" dedi. Moghaddam, İran'ın en üst düzey dini lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililerin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti ve infaz hukukunu eleştirdi.

Samira Sabzian, 2023'te idam edilen 21. kadın ve 2007'den bu yana idam edilen 224. kadın oldu. İran Ulusal Direniş Konseyi'nin Kadın Komisyonu'na göre, dünya genelinde en çok kadın idamının gerçekleştirildiği ülke İran'dır. 2021'in başından bu yana İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen infaz sayısı 707'ye ulaştı, sadece 9-16 Aralık tarihleri arasında en az 31 kişi idam edildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İran, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi - Son Dakika


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