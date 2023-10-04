İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun ahlak polisi tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika

İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun ahlak polisi tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 15:36

İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı. Tahran Metro İşletmeleri Genel Müdürü Mesut Dorosti, kız çocuğuna yönelik herhangi bir sözlü veya fiziki temasın olmadığını belirtti. Kızın ailesi de olayın bir kaza olduğunu ve çocuklarının iyileşmesi için dua istedi.

İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından komalık edildiği iddiaları yalanlandı. Genç kızın tansiyonu düştüğü için metroda fenalaştığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan genç kızın zor anları da metronun güvenlik kameralarına yansıdı.

TANSİYONUNUN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki Armita Garawand adlı kız çocuğun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiasına yalanlama geldi. Tahran Metro İşletmeleri Genel Müdürü Mesut Dorosti, okula gitmek için metroyu kullanan kız çocuğuna yönelik herhangi bir sözlü veya fiziki temasın olmadığını belirtti. Dorosti, Garawand'ın metroda tansiyon düşmesi sonucu bayıldığını ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dorosti, "Yolcu protokollerine bağlı kalarak genç kıza bayıldığı andan itibaren hızlıca müdahale edildi. Ardından ambulans çağırıldı ve ilk müdahale orada gerçekleşti. Tahran'daki Fecr hastanesine kaldırılan Garawandi'nin tedavisi ise sürüyor" dedi.

AİLE, OLAYIN KAZA OLDUĞUNU DOĞRULADI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da komada olan Garawand'ın ailesiyle yaptığı röportajı yayınladı. Garawand'ın babası röportajda, "Bütün videoları kontrol ettik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı. Halktan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı görüldü. Görgü tanıkları, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Norveç merkezli "Hengaw" adlı insan hakları örgütü, Tahran'da geçtiğimiz pazar günü 16 yaşındaki Armita Garawand'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polislerinin saldırısına uğradığını ve bu nedenle komada olduğunu iddia etmişti. Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz yıl gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmış, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun ahlak polisi tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 16 yaşındaki kız çocuğunun ahlak polisi tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika
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