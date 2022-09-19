İsyan başladı! İranlı kadınlar Mahsa Emini için saçlarını kesip başörtülerini yakmaya başladı

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra yaşamını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü dünya genelinde büyük etki yarattı. Siyasiler ve sivil toplum örgütleri dahil çok sayıda kişi olayı protesto etti. Emini'nin ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Tahran'da ise gösteriler düzenlendi. Polis, göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etti.

''SAÇ YOKSA GÜNAH DA YOK''

Gaşt-e Erşad (İrşad Devriyesi) adındaki polis ekiplerinin kaldırılması için muhalefet kanadından kampanyalar başlatılırken, İranlı kadınlar ise tepkilerini saçlarını keserek ve başörtülerini çıkartarak göstermeye devam ediyor. Yedi yaşından büyük kadınların başörtüsü takmasının zorunlu kılınması gibi katı kurallara isyan eden pek çok kadın ''Saç yoksa günah da yok'' diyerek saçlarını kazıttı.

CUMHURBAŞKANI REİSİ TALİMAT VERDİ

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad Devriyes'inin Emini'yi bir saatlik ''brifing'' için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten sonra bir görevliyle konuşmasının ardından aniden fenalaşarak yere düşmesi yer alıyor. Görgü tanıkları Emini'nin bir minibüste darp edildiğini söylerken, aile ise kızlarının hiçbir rahatsızlığı olmadığını ve kalp krizi geçirdiğine inanmadıklarını belirtti. Tüm bu iddiaların üzerine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hadisenin tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat verdi.