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İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi - Son Dakika
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İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

İran'da, ABD saldırısında ölen General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarlığa düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

04.01.2024 - 19:01,  Güncelleme: 19:33
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İran'da, General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde mezarlığa düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

BOMBALI SALDIRILARIN ARDINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ DAEŞ ÇIKTI

İran'ın Kirman eyaletinde, General Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümü etkinliğinde bombalı saldırılar düzenlendi. Süleymani'nin mezarına yakın noktada meydana gelen saldırılarda 84 kişi hayatını kaybederken 284 kişi de yaralandı. Saldırıyı kimin üstleneceği merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. İran'ı kana bulayan çifte bombalı saldırıları terör örgütü DAEŞ üstlendi.

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

NE OLMUŞTU?

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

İRANLI KAYNAK: İNTİHAR SALDIRISI YAPILDI

Son olarak ise İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bilgili kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor." dedi.

İran\'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
YORUMLAR (1)
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Kasım Süleymani, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi - Son Dakika
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