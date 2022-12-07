İran'da protestolar sürerken dini lider Hamaney'den "Devrim" açıklaması - Son Dakika
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İran'da protestolar sürerken dini lider Hamaney'den "Devrim" açıklaması

07.12.2022 10:50

İran'da zorunlu başörtüsü uygulaması tartışmaları sürerken ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hamaney yaptığı açıklamada, "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

13 Eylül günü İran'ın başkenti Tahran'da erkek kardeşiyle gezerken başörtüsünü kurallara uygun bağlamadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp 3 günün ardından komalık halde kaldırıldığı hastanede ölen Mahsa Amini protestoları 3 aydır devam ediyor. Gösteriler devam ederken ülkenin dini liderinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran'da protestolar sürerken Hamaney'den çok konuşulacak 'Devrim' açıklaması

"ÜLKENİN KÜLTÜR YAPISINDA DEVRİM YAPMAK GEREK"

İran dini lideri Hamaney, ülkedeki kültür sisteminin "Devrimci bir şekilde yeniden yapılandırılması" çağrısında bulunarak, "Ülkenin kültürel yapısında devrim yapmak gerekiyor. Yüksek Konsey, ülkenin farklı alanlarında kültürdeki zayıflıkları gözlemlemelidir" ifadelerini kullandı.

İran'da protestolar sürerken Hamaney'den çok konuşulacak 'Devrim' açıklaması

"AHLAK POLİSLİĞİ" KALDIRILDI MI?

Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri'nin geçtiğimiz günlerde ahlak polisi birimlerinin kaldırıldığını açıklaması kafa karışıklığı yarattı. Ancak konuya ilişkin devlet yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian, Belgrad'da gazeteciler tarafından Montazeri'nin açıklamasına ilişkin soruya doğrudan bir yanıt vermezken, İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakınma Merkezi"nin sözcüsü ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıkladı.

İran'da protestolar sürerken Hamaney'den çok konuşulacak 'Devrim' açıklaması

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Zorunlu başörtüsü" protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

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Son Dakika Dünya İran'da protestolar sürerken dini lider Hamaney'den 'Devrim' açıklaması - Son Dakika


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