İran\'da binlerce kişi Hamaney için sokaklara döküldü

ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk gününde hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için ülke genelinde yürüyüşler düzenleniyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başta Tahran olmak üzere birçok kentte binlerce kişinin sokaklara çıktığı görülüyor.

İNTİKAM SLOGANLARI ATILIYOR

Paylaşılan videolarda kalabalıkların İran bayrakları taşıdığı, Hamaney'in posterlerini kaldırdığı ve ABD ile İsrail karşıtı sloganlar attığı dikkat çekiyor. Bazı kentlerde yürüyüşlerin gece saatlerine kadar sürdüğü, güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı görülüyor.

BAŞKENTTE YOĞUN KATILIM

Tahran'daki yürüyüşlerde ana caddeler tıklım tıklım dolarken, kalabalığın merkezi meydanlarda toplandığı kaydedildi. Göstericiler, Hamaney'in fotoğraflarını taşıyarak "şehit lider" ifadeleriyle anma gerçekleştirdi.

ÜLKE GENELİNDE YAS HAVASI

Sadece başkentte değil, Hamaney'in doğum yeri Meşhed ile Kum ve İsfahan gibi önemli şehirlerde de kalabalık grupların protesto gösterileri düzenlediği bildiriliyor.

Camilerde ve meydanlarda dualar edilirken, bazı bölgelerde resmi yas törenleri için hazırlık yapılıyor.