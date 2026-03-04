İran\'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi

ABD ve İsrail ile İran arasında karşılıklı hava saldırıları sürerken, İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın önde gelen dini otoritelerinden Büyük Ayetullah Abdollah Javadi Amoli, yayımladığı mesajda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail'e yönelik sert ifadeler kullanarak "cihat fetvası" verdiğini açıkladı.

ÇATIŞMALAR 5. GÜNÜNE GİRDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede gerilim giderek artarken, çatışmaların beşinci gününde karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran yönetimi, operasyonlarda rol oynadığını öne sürdüğü ülkelere yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

HAMANEY'E SUİKAST İDDİASI SONRASI FETVA

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast iddialarının gündeme gelmesinin ardından ülkede tansiyon daha da yükseldi. Bu gelişmelerin ardından İran'ın önde gelen dini isimlerinden Büyük Ayetullah Abdollah Javadi Amoli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KANLARINI DÖKMEK FARZDIR"

Sosyal medyada yayılan bir videoda konuşan Amoli, ABD ve İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı. Amoli açıklamasında, "Trump'ın ve Siyonistlerin kanını dökmek farzdır" sözlerini kullanarak cihat fetvası verdiğini söyledi.

Muhafazakar ve ılımlı bir politikacı olmasının yanısıra, filozof kimliği ile de bilinen Amoli İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen İslam alimlerinden biri.