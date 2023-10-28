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İran yeniden karışabilir! 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

İran yeniden karışabilir! 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 28.10.2023 10:46

İran'ın başkenti Tahran'da metroda fenalaşan ve başörtüsü takmadığı için ahlak polisi tarafından darbedildiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravend, 28 gün süren komadan çıkamayarak hayatını kaybetti. Armita'nın beyin hasarı nedeniyle yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Olay, ülkede tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da metroda fenalaşıp yere başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan ve başörtüsü takmadığı için de "ahlak polisi tarafından darbedildiği" iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravend, 28 gün kaldığı komadan çıkamayarak yaşamını yitirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, beyin hasarı nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Armita'nın kapsamlı tedavilere rağmen kurtarılamadığını ve kısa süre önce hayatını kaybettiğini duyurdu. Armita Geravend adlı genç kızın, 1 Ekim sabahı Tahran'daki Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirince kafasını vagonun yan tarafına çarptığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİALARI VARDI

Muhalif kaynaklar ise ülke gündemine oturan olayda, genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürmüştü. IRNA tarafından yayımlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, metro istasyonunda bir genç kızın, bir grup tarafından trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde trenin içinden herhangi bir görüntü yer almadı. Daha sonra yayımlanan görüntülerde ise genç kızın arkadaşlarıyla buluştuktan sonra başörtüsü olmadan metroya bindiği ve saniyeler sonra yere düştüğü anlaşılıyor.

"TÜM GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİK, OLAY BİR KAZAYDI"

Bunun ardından IRNA olayla ilgili Armita'nın ailesiyle yaptığı röportajı yayımlamış ve aile, kızlarının saldırıya uğradığına dair iddiaları reddetmişti. Armita'nın annesi Şehin Ahmedi Geravend, "Kızım, Şuheda Metrosu'ndan okula gitmek için arkadaşlarıyla randevu almış, tren istasyonuna girdikten sonra tansiyonu düşmüş ve bu sırada dengesini kaybederek kafasını vagonun kenarına çarpmış. Tüm görüntüleri inceledik, olay bir kazaydı. İnsanlardan kızımızın sağlığı için dua etmesini istiyoruz." demişti.

"KAZA OLDUĞU BİZİM İÇİN KANITLANDI"

Baba Ahmed Geravend de, "Olayın kaza olduğu bizim için kanıtlandı. Metronun varış anından trene binme anına kadar olan fotoğraf ve videoları gördük" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran yeniden karışabilir! 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran yeniden karışabilir! 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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