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İran'da Nobel Ödüllü Tutuklu Narges Mohammadi'nin Hastaneye Sevkine İzin Verilmedi - Son Dakika
BBC

İran'da Nobel Ödüllü Tutuklu Narges Mohammadi'nin Hastaneye Sevkine İzin Verilmedi

Son Güncelleme: 03.11.2023 07:00

İran'da tutuklu bulunan Nobel ödüllü aktivist Narges Mohammadi'nin başörtüsü giymeyi reddettiği için hastaneye sevkine izin verilmediği açıklandı. Mohammadi'nin ailesi, cezaevi yönetiminin baş örtüsü takmayı zorunlu kıldığını belirtirken, hastaneye gitmesine izin verilmemesi nedeniyle hayatının risk altında olduğunu ifade etti. Mohammadi'nin acilen anjiyo olması gerektiği belirtilirken, cezaevindeki kadınlar da protesto eylemleri düzenliyor.

İran'da Nobel ödüllü tutuklu Narges Mohammadi'nin ailesi, başörtüsü giymeyi reddettiği için Mohammadi'nin hastaneye sevkine izin verilmediğini açıkladı.

Evin Cezaevi'nde tutulan 51 yaşındaki Mohammadi'nin bir kalp sorunu nedeniyle hastanede tedavi görmesi gerektiği aktarıldı.

Yazılı bir açıklama yapan Mohammadi'nin ailesi "Cezaevi yönetimi, tutukluların hastaneye sevk edilmesi için baş örtüsü takmalarının zorunlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Ailesi, Mohammadi'nin hayatının risk altında olduğunu belirtirken Tahran'daki yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan ailesi, cezaevi yönetiminin baş örtüsü olmadan revire gitmesine bile izin vermemesinin ardından hastaneye giden bir sağlık ekibinin ekokardiyogram yaptığını, bunun sonucunda iki damarının ciddi ölçüde tıkalı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mohammadi'nin acilen anjiyo olması gerektiğini belirten ailesi "Zorla baş örtüsü giydirmeye çalışmalarına karşı çıkıyor. İki gündür cezaevinde bir grup kadın, onun hastaneye götürülmesi için aralıksız protesto yapıyor" dedi.

İnsan hakları örgütü Front Line Defenders'a göre Mohammadi birden fazla suçtan 12 yıl hüküm giymiş durumda.

Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin baş örtüsü giymediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sırasında Mohammadi bir daha hiçbir koşul altında baş örgütü takmayacağını açıklamıştı.

İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden kısa bir süre sonra tüm ülkede kadınların başlarını örtmesi zorunlu hale gelmişti.

Kaynak: BBC

İran, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Nobel Ödüllü Tutuklu Narges Mohammadi'nin Hastaneye Sevkine İzin Verilmedi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: İran'da Nobel Ödüllü Tutuklu Narges Mohammadi'nin Hastaneye Sevkine İzin Verilmedi - Son Dakika
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