İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı

01.03.2026 09:19
İran, 'Gerçek Vaat 4' operasyonu kapsamında ABD ve İsrail hedeflerine geniş çaplı saldırılar başlattı.

İRAN'ın, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni saldırı başlattığı bildirildi.

İran basını, İran Silahlı Kuvvetlerinin 6'ncı duyuru metnini yayımladı. Açıklamada, 'Gerçek Vaat 4' operasyonunun 6'ncı dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail ile bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığı kaydedildi. Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile 'Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu' belirtildi.

Kaynak: DHA

