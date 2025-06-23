İran'dan ABD'ye Tepki: Orantılı Yanıt Verilecek - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Tepki: Orantılı Yanıt Verilecek

İran\'dan ABD\'ye Tepki: Orantılı Yanıt Verilecek
23.06.2025 10:59
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İran, ABD'nin saldırılarına karşı orantılı yanıt vereceğini belirtti. Uluslararası hukuka vurgu yaptı.

İRAN'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, " İran'ın orantılı yanıtının zamanı, niteliği ve kapsamı, silahlı kuvvetleri tarafından belirlenecektir" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran'ın talebiyle acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Iravani, "Bu saldırı, ABD'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. İsrail, Batı'nın kirli işlerini gerçekleştiremeyince, Trump dün sabahın erken saatlerinde bu iğrenç planın en alçak kısmını bizzat hayata geçirdi" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'uluslararası düzeyde aranan bir savaş suçlusu' olarak nitelendiren Iravani, "Netanyahu, ABD dış politikasını ele geçirmiş ve ABD'yi bir kez daha maliyetli ve haksız bir savaşa sürüklemiştir" açıklamasında bulundu.

İran'ın, ABD'yi bu savaşa dahil olmaması konusunda tekrar tekrar uyardığını vurgulayan Iravani, ülkesinin, ABD ve İsrail'e karşı uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirterek, "İran'ın orantılı yanıtının zamanı, niteliği ve kapsamı, silahlı kuvvetleri tarafından belirlenecektir" diye ekledi.

Iravani, İran'ın, İsrail saldırıları süresince BMGK ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) dahil uluslararası kuruluşlara gerekli tüm bilgi ve uyarıları ilettiğini, ancak bu kuruluşların saldırıları önlemede başarısız olduğunu ifade etti. Iravani, "Tarih bu trajik günleri unutmayacak. BM'nin kurucu üyelerinden biri, BM Şartı'na ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na taraf, nükleer silahsız bir ülke olan İran'ın, ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğraması derin bir üzüntü kaynağıdır" diyerek, her iki ülkenin de binlerce nükleer savaş başlığına sahip olduğunu hatırlattı.

İran'ın BM Temsilcisi Iravani, "Bugüne dek nükleer silah kullanan tek ülke olan ABD'nin, nükleer silah sahibi olduğu gerekçesiyle İran'a saldırması, acı ve trajik bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu vurgulayan Iravani, ABD'nin İran'a yönelik tüm suçlamalarının asılsız, hukuki dayanaktan yoksun ve siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Iravani, "BMGK'nin üç daimi üyesi ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ile İsrail ve IAEA Genel Direktörü'nün, özellikle kadınlar ve çocuklar dahil İran'daki masum sivillerin ölümü ve kritik sivil altyapının yok edilmesinden tamamen sorumlu olduğunu" kaydederek, "İran, 15 Haziran'da ABD ile yeni bir diplomatik görüşme turuna hazırlanıyordu. Ancak İsrail, bu görüşmelerden 2 gün önce İran'a saldırdı. İsrail, diplomasiyi ortadan kaldırmayı tercih etti. Sözde diplomasi önerisi, uluslararası toplumu kandırmak için oynanan sahte bir oyundan ibaretti" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Tepki: Orantılı Yanıt Verilecek - Son Dakika

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