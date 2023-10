Bölgede tansiyon düşmüyor! İran cephesinden gelen son çıkış endişeleri daha da artırdı

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar aralıksız devam ediyor. Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, birçok noktayı vurmayı gece boyunca sürdürdü. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken sürecin başından beri Hamas'a desteğini açıklayan İran'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KONTROL HER AN ELDEN ÇIKABİLİR"

Birleşmiş Milletlerdeki Filistin'e ilişkin olağanüstü oturumuna katılmak üzere New York'a giderken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin körü körüne Siyonist rejime verdiği destekle Gazze halkına yönelik katliam ve soykırım nedeniyle Batı Asya bölgesindeki durum tüm ülkeler için endişe verici boyutlara yükseldi. Kontrol her an tüm tarafların elinden çıkabilir" dedi.

İSRAİL'E ÇAĞRI: SALDIRILARI DURDURUN

Bir an önce İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydeden İranlı Bakan, Filistinli grupların İsrail'e karşı topraklarını savunma haklarının bulunduğunu ve bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olduğunu hatırlattı.