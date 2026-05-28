İran\'dan Kuveyt\'e Balistik Füze Saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi" ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt'e yönelik saldırının, 'ateşkes ihlali' olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ABD ordusunun İHA'ları engellediği aktarıldı.