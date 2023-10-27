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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da Hamas heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da Hamas heyetiyle bir araya geldi

Son Güncelleme: 27.10.2023 12:07

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giderek Hamas'ın siyasi heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Filistinli direniş grubu Hamas'ın siyasi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

HAMAS'IN DA YER ALDIĞI HEYETLE GÖRÜŞTÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyetiyle Moskova'da görüştü

HAMAS HEYETİ DÜN MOSKOVA'DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da Hamas heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Moskova'da Hamas heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika
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