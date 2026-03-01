İran Dışişleri Bakanı Arakçi'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız

İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız
01.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, boğazı kapatmayacaklarını söyleyerek, ''İran'ın bu aşamada Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyeti yok ve oradaki denizciliği aksatma planı da bulunmuyor'' dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların bölge kan gölüne döndü. ABD ve İsrail başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney de hayatını kaybetti.

İran ise İsrail ve bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerde ABD hedeflerine saldıran İran'ın Hürmüz Boğaz'ını kapatıp kapatmayacağı da tartışma konusu oldu.

ARAKÇİ'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Tartışmalara son noktayı İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi koydu. Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Arakçi, boğazı kapatmayacaklarını söyleyerek, "İran'ın bu aşamada Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyeti yok ve oradaki denizciliği aksatma planı da bulunmuyor" dedi.

"ABD HEDEFLERİNE SALDIRIYORUZ"

İranlı bakan ayrıca "Basra Körfezi'nin diğer tarafındaki ülkelerle hiçbir sorunumuz yok. Biz Basra Körfezi'ndeki kardeşlerimize saldırmıyoruz, komşularımıza saldırmıyoruz, ancak Amerikan hedeflerine saldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ LİDER SEÇİLECEK"

"Rejim değişikliği imkansız bir görevdir" diyen Arakçi, "Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları olduğu gibi kalmıştır" sözlerini sarf ederek yeni liderin bir iki gün içinde seçilebileceğini açıkladı.

DÜNYADAKİ PETROL TÜKETİMİNİN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:31:42. #7.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Arakçi'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Kapatmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.