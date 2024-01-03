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Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit - Son Dakika
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Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit

Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri, dün İsrail tarafından düzenlenen suikastta hayatını kaybetti. Saldırının ardından Hamas yetkilileri İsrail'e meydan okurken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturuyor." dedi.

03.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:46
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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi İHA saldırısında öldürmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan el-Aruri'ye düzenlenen suikastın bölge ülkeleri için "ciddi bir alarm" olduğunu söyledi.

SUİKASTTA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürüldü.

BATI ŞERİA'DA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aruri ve arkadaşlarının Beyrut'ta suikastla öldürülmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteriler ve yürüyüşler yapıldı. Aruri'nin doğum yeri Ramallah, kentin kuzeybatısındaki memleketi Arura ile El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda yürüyüşler düzenlendi. Ramallah'taki gösteriye katılanlar, "Gözlerim ağlıyor gözlerim", "İntikam, intikam el-Kassam" ve "La ilahe illallah, hepimiz Allah yolundayız" şeklinde sloganlar atarak, suikasta olan öfkelerini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı, Aruri suikastının bölge ülkeleri için ciddi bir alarm olduğunu söyledi
Salih el-Aruri

HAMAS LİDERİ HENİYYE: TAM BİR TERÖR EYLEMİ

Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ise Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti. Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BÖLGE ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR ALARM

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturuyor." dedi.

İranlı Bakan ayrıca suikastın, İsrail'in "haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" kanıtladığını da sözlerine ekledi.

Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için büyük tehdit, ciddi bir alarm
Beyrut suikastı İran\'ı da ayaklandırdı: İsrail\'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (3)
  • Mesut Gülmez: İsrail'in Filistin sonrası hedefi kesinlikle İran olmalı. İsrail'e başarılar diliyorum. Yanıtla 3 37
  • Hikmet Kökçan: Türk görünümlü yahidi ondan sonra sıra türkiye gelmezmi Yanıtla 13 2
  • mert çelik: iran bunu derken abd den ızın aldımı Yanıtla 0 0

Hüseyin Emir, Lübnan, İsrail, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit - Son Dakika
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