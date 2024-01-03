Beyrut suikastı İran\'ı da ayaklandırdı: İsrail\'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi İHA saldırısında öldürmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan el-Aruri'ye düzenlenen suikastın bölge ülkeleri için "ciddi bir alarm" olduğunu söyledi.
Dün Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye" bölgesinde İsrail'in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürüldü.
Aruri ve arkadaşlarının Beyrut'ta suikastla öldürülmesinin ardından İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteriler ve yürüyüşler yapıldı. Aruri'nin doğum yeri Ramallah, kentin kuzeybatısındaki memleketi Arura ile El-Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda yürüyüşler düzenlendi. Ramallah'taki gösteriye katılanlar, "Gözlerim ağlıyor gözlerim", "İntikam, intikam el-Kassam" ve "La ilahe illallah, hepimiz Allah yolundayız" şeklinde sloganlar atarak, suikasta olan öfkelerini dile getirdi.
Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ise Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti. Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturuyor." dedi.
İranlı Bakan ayrıca suikastın, İsrail'in "haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" kanıtladığını da sözlerine ekledi.
Son Dakika › Dünya › Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit - Son Dakika