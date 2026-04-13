İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

13.04.2026 01:07
Orta Doğu’da İran ile yaşanan şiddetli çatışmalar ve operasyonel kayıplar sonrası havadan yakıt ikmali filosunda ağır darbe alan ABD Hava Kuvvetleri, stratejik bir geri dönüş kararı aldı. Modern tanker filosuna verilen zararların ardından kapasite açığını kapatamayan Pentagon, çareyi "uçak mezarlığı" olarak bilinen depolarda yatan emekli devleri uyandırmakta buldu. Bu kapsamda, 1958 yapımı olan ve tam 68 yaşındaki bir KC-135 Stratotanker, Arizona’daki tesislerden çıkarılarak acil bakıma alındı.

68 YILLIK MÜHENDİSLİK MİRASI YENİDEN SAHADA

Geri dönüş operasyonunun en dikkat çeken ismi, 1958 yapımı olan tam 68 yaşındaki bir KC-135 Stratotanker. Yarım asırdan fazla bir süre önce Soğuk Savaş’ın en sıcak günlerinde üretilen bu dev uçak, Arizona’daki 309. Havacılık Bakım ve Yenileme Grubu tesislerinden çıkarılarak hangara çekildi.

ZORUNLU BİR GERİ DÖNÜŞ 

Hava Kuvvetleri’nin bu hamlesinin arkasında iki ana neden yatıyor:

Filo ayıpları: Son dönemdeki İran bağlantılı bölgesel çatışmalarda ve yoğun operasyon temposunda, modern yakıt ikmal uçaklarının bir kısmının hasar görmesi veya bakım sürelerinin dolması.

Kapasite Açığı: Modern tanker uçakları (KC-46 Pegasus gibi) filoya eklenmeye devam etse de, küresel ölçekteki operasyonel baskı, "eldeki her uçağın" uçmasını zorunlu kılıyor.

MODERNİZE EDİLEREK KANAT ÇIRPACAK 

Bakıma alınan 68 yaşındaki Stratotanker, yalnızca gövdesindeki paslardan arındırılmıyor. Uçak, günümüzün dijital havacılık standartlarına uyum sağlaması için modern aviyonik sistemler ve iletişim cihazlarıyla donatılıyor.

EN GÜVENİLİR UÇAKLARDAN 

Boeing 707 gövdesi üzerine inşa edilen KC-135'ler, havacılık tarihinin en güvenilir platformlarından biri kabul ediliyor. Uzmanlar, bu uçakların gerekli bakımlarla 2040’lı yıllara kadar hizmet verebileceğini öngörüyor.

Siyasetçiler ve askeri stratejistler, bu hamleyi ABD’nin lojistik sürdürülebilirliğini koruma çabası olarak yorumluyor. Ancak, 1950'lerden kalma bir teknolojinin bugün hala en kritik görevlerden birini üstlenmek zorunda kalması, modern savunma sanayiindeki üretim hızının sorgulanmasına da neden oluyor.

TEKNİK DETAYLAR 

Uçak Tipi: KC-135 Stratotanker

Model Yılı: 1958

Görev: Havadan Yakıt İkmali

Üretici: Boeing

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Tabikide eski uçaklara yönelicek Dünya silah üreticisi ABD üç çak sıkıntısı yaşıyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı
Hande Yener’in sahne kostümü geceye damga vurdu Hande Yener'in sahne kostümü geceye damga vurdu
Bebek’te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:14
Selçuk İnan, Galatasaray’dan puan almanın sırrını açıkladı
Selçuk İnan, Galatasaray'dan puan almanın sırrını açıkladı
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
