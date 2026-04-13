İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor

Ortadoğu’da artan gerilim ve İran ile yaşanan çatışma eksenli operasyonlar, ABD Hava Kuvvetleri’nin lojistik kapasitesini sınırlarına kadar zorladı. Havadan yakıt ikmali filosunda yaşanan kayıplar ve operasyonel yıpranmaların ardından Pentagon, çareyi "uçak mezarlığı" olarak bilinen depolarda yatan emekli devleri uyandırmakta buldu.

68 YILLIK MÜHENDİSLİK MİRASI YENİDEN SAHADA

Geri dönüş operasyonunun en dikkat çeken ismi, 1958 yapımı olan tam 68 yaşındaki bir KC-135 Stratotanker. Yarım asırdan fazla bir süre önce Soğuk Savaş’ın en sıcak günlerinde üretilen bu dev uçak, Arizona’daki 309. Havacılık Bakım ve Yenileme Grubu tesislerinden çıkarılarak hangara çekildi.

ZORUNLU BİR GERİ DÖNÜŞ

Hava Kuvvetleri’nin bu hamlesinin arkasında iki ana neden yatıyor:

Filo ayıpları: Son dönemdeki İran bağlantılı bölgesel çatışmalarda ve yoğun operasyon temposunda, modern yakıt ikmal uçaklarının bir kısmının hasar görmesi veya bakım sürelerinin dolması.

Kapasite Açığı: Modern tanker uçakları (KC-46 Pegasus gibi) filoya eklenmeye devam etse de, küresel ölçekteki operasyonel baskı, "eldeki her uçağın" uçmasını zorunlu kılıyor.

MODERNİZE EDİLEREK KANAT ÇIRPACAK

Bakıma alınan 68 yaşındaki Stratotanker, yalnızca gövdesindeki paslardan arındırılmıyor. Uçak, günümüzün dijital havacılık standartlarına uyum sağlaması için modern aviyonik sistemler ve iletişim cihazlarıyla donatılıyor.

EN GÜVENİLİR UÇAKLARDAN

Boeing 707 gövdesi üzerine inşa edilen KC-135'ler, havacılık tarihinin en güvenilir platformlarından biri kabul ediliyor. Uzmanlar, bu uçakların gerekli bakımlarla 2040’lı yıllara kadar hizmet verebileceğini öngörüyor.

Siyasetçiler ve askeri stratejistler, bu hamleyi ABD’nin lojistik sürdürülebilirliğini koruma çabası olarak yorumluyor. Ancak, 1950'lerden kalma bir teknolojinin bugün hala en kritik görevlerden birini üstlenmek zorunda kalması, modern savunma sanayiindeki üretim hızının sorgulanmasına da neden oluyor.

TEKNİK DETAYLAR

Uçak Tipi: KC-135 Stratotanker

Model Yılı: 1958

Görev: Havadan Yakıt İkmali

Üretici: Boeing