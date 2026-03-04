Görüntüler İsrail'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntüler İsrail'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüler İsrail\'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar
04.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntüler İsrail\'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar
Haber Videosu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 5. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, cephede kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde sığınakta saklanan İsrail askerlerinin, İran'ın füze saldırıları sırasında büyük paniğe kapıldıkları ve siren sesleriyle birlikte ağlamaya başladıkları görülüyor.

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş beşinci gününde tüm şiddetiyle sürerken cephe hattından gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde, İran'ın füze saldırıları sırasında sığınakta bulunan bazı İsrail askerlerinin panik yaşadığı anlar yer aldı.

GÜNDEM YARATACAK GÖRÜNTÜ

Görüntülerde sirenlerin çalmasıyla birlikte askerlerin sığınağa koştuğu, bazı askerlerin ise yoğun korku ve panik nedeniyle ağladığı görüldü. Füze saldırısı sırasında yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAVAŞIN DEHŞET YÜZÜ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, olayın tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak görüntüler, savaşın cephe hattındaki askerler üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı bir kez daha gündeme taşıdı.

Güvenlik, Siyaset, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntüler İsrail'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar - Son Dakika

Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
MHP lideri Bahçeli: Savaş durmazsa 3. Dünya Savaşı’nın taşları döşenecek MHP lideri Bahçeli: Savaş durmazsa 3. Dünya Savaşı'nın taşları döşenecek
ABD ve İsrail’in katlettiği kız çocuklarının görüntüleri ortaya çıktı ABD ve İsrail'in katlettiği kız çocuklarının görüntüleri ortaya çıktı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
16:21
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntüler İsrail'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.