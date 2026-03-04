Görüntüler İsrail\'den! Füze yağınca sığınakta hüngür hüngür ağladılar

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş beşinci gününde tüm şiddetiyle sürerken cephe hattından gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde, İran'ın füze saldırıları sırasında sığınakta bulunan bazı İsrail askerlerinin panik yaşadığı anlar yer aldı.

GÜNDEM YARATACAK GÖRÜNTÜ

Görüntülerde sirenlerin çalmasıyla birlikte askerlerin sığınağa koştuğu, bazı askerlerin ise yoğun korku ve panik nedeniyle ağladığı görüldü. Füze saldırısı sırasında yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAVAŞIN DEHŞET YÜZÜ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, olayın tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak görüntüler, savaşın cephe hattındaki askerler üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı bir kez daha gündeme taşıdı.