İran\'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, son dönemde art arda yaşanan saldırılardan sağ kurtulması nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dünya gündemine otururken, Kaani'nin aynı saldırıdan sağ çıkması dikkat çekti.

ERKEN AYRILINCA HAYATTA KALDI

İranlı yetkililer, Hamaney'in öldüğü toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığını ve bu nedenle hayatta kaldığını belirtti. Ancak bu durum sosyal medyada ve bazı yayın organlarında farklı yorumlara yol açtı.

İsmail Kani hakkında ajan olduğuna dair animasyon bile yapıldı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Bazı sosyal medya hesapları ve medya organları, Kaani'nin CIA ya da Mossad ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Hakkındaki iddialara ilişkin Kaani'nin "Süreci atlatalım, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" dediği aktarıldı.

HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRILARDAN KURTULDU

Olayları tekrar gündeme taşıyan gelişme, ABD-İsrail ortak operasyonu oldu. Bu saldırıda, İran'ın en üst düzey yetkilileri hedef alındı; Hamaney'in ofisi ve konutu vuruldu ve İran devlet medyası ertesi gün ölümünü doğruladı. Saldırı, İran'ı ikiye bölerken, Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan toplantıdan Kaani'nin erken ayrıldığı belirtiliyor. İranlı yetkililere göre, Kaani bu sayede hayatta kaldı. Bu durum, bazı kesimlerde 'tesadüf' olarak görülmezken, bazı kesimler ise bunu bir 'iç ihanet' ya da 'ajanlık' işareti olarak yorumluyor.

NASRALLAH'IN SUİKASTİNDE DE ÖLMEDİ

27 Eylül 2024'te Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gün Kaani'nin Lübnan'da bulunduğu halde saldırıdan sağ kurtulması, dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Nasrallah'ın ölümü, İsrail'in Lübnan'daki hava saldırıları sırasında gerçekleşmiş ve bölgede büyük yankı uyandırmıştı. Kaani'nin o gün bölgede olması, ancak zarar görmemesi, ajanlık iddialarını güçlendirdi.

12 GÜN SAVAŞLARINDAN DA SAĞ ÇIKMIŞTI

Kaani'nin hayatta kalma olayları, '12 gün savaşları' olarak adlandırılan son İran-İsrail çatışmalarında da devam etti. Bu dönemde, İran'ın üst düzey komuta kademesi hedef alınırken, Kaani'nin saldırıların dışında kaldığı öğrenildi. Çatışmalar sırasında birçok yüksek rütbeli İranlı yetkili öldürülmüş veya yaralanmıştı, ancak Kaani'nin bu süreçten sağ çıkması, şüpheleri artırdı.

AJANLIK İDDİALARI VE MOSSAD BAĞLANTISI

İddialar, Kaani'nin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) veya İsrail Mossad'ı ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve Kaani'yi 'İran'ı satan adam' olarak gösteren animasyon videolar hazırlandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE ATANMIŞTI

Kaani, 2020'de ABD'nin drone saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine atanmış ve İran'ın yurt dışı operasyonlarının kilit figürü olarak görülmüştü.






