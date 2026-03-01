Görüntüler Dubai'den! İran İHA'ları havalimanını savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Görüntüler Dubai'den! İran İHA'ları havalimanını savaş alanına çevirdi

Görüntüler Dubai\'den! İran İHA\'ları havalimanını savaş alanına çevirdi
01.03.2026 06:46
Görüntüler Dubai\'den! İran İHA\'ları havalimanını savaş alanına çevirdi
Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemleri İran'ın fırlattığı 137 füze ve 209 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyururken, İran'a ait İHA'nın Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurduğu anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran saldırısının başlangıcından bu yana BAE hava kuvvetleri ve hava savunmasının ülke topraklarına doğru fırlatılan 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracını başarıyla etkisiz hale getirdiğini ve imha ettiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırının başlangıcından bu yana ülkeye doğru fırlatılan 137 İran balistik füzesinin tespit edildiğini, bunlardan 132'sinin imha edildiğini, 5'inin ise denize düştüğünü açıkladı. Ayrıca 209 İran insansız hava aracının tespit edildiğini, bunlardan 195'inin önlendiğini, 14'ünün ise ülke toprakları ve sularına düşerek bazı ikincil hasarlara yol açtığını belirtti.

DUBAİ HAVALİMANI'NDAN OLAY GÖRÜNTÜ

Öte yandan İran'a ait İHA'nın Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurduğu anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola kaçıştıkları ve İHA saldırısının havalimanını büyük bir enkaza çevirdiği anlar yer aldı.

ŞARAPNEL PARÇALARI DÜŞTÜ

Bakanlık, füzelerin ve insansız hava araçlarının etkin bir şekilde önlenmesi sonucunda ülkenin çeşitli bölgelerine bazı şarapnel parçalarının düştüğünü ve bir dizi sivil mülkte küçük çaplı maddi hasara yol açtığını belirtti. Bakanlık, ilgili makamların, bu tür durumlarda onaylanan prosedürlere uygun olarak, durumla başa çıkmak için tüm hazırlık ve kapasiteleriyle derhal harekete geçtiğini ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak ve etkilenen alanları korumak için gerekli önlemlerin alındığını doğruladı.

"İSTİKRARI BALTALAYAN KORKAKÇA BİR EYLEM"

Bakanlık bu saldırıyı en sert şekilde kınayarak, devletin bu tür eylemleri kesinlikle reddettiğini, bunların tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini ve emniyetini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu hedef alma eyleminin ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve devletin bu tırmanışa karşılık verme ve egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına alacak şekilde topraklarını, halkını ve sakinlerini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Bakanlık, her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu ve devletin güvenliğini ve istikrarını baltalamayı amaçlayan her şeye kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Vatandaşların, yerleşiklerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu ve asla taviz verilemeyeceğini vurguladı. Bakanlık, halkı ülkedeki resmi kaynaklardan bilgi edinmeye ve söylentilerden veya güvenilir olmayan bilgilerden kaçınmaya çağırıyor.

Son Dakika Dünya Görüntüler Dubai'den! İran İHA'ları havalimanını savaş alanına çevirdi

