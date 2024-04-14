İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika
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Dünya

İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

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İran'ın gece saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı "Gerçek Vaat" operasyonunda kullandığı füzelerden bazıları Irak'a düştü. Erbil'in Revandiz kasabasına bağlı Akoyan köyü yakınlarına düşen roketler bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, bir intihar dronunun elektrik tellerine takıldığı görüntü de dünya medyasında ses getirdi.

14.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:49
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İran, Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak İsrail'e gece saatlerinde "Gerçek Vaat" operasyonu başlattı. Saldırıda 300'e yakın füze ve İHA kullanılırken, dünya basınına düşen bazı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

İSRAİL'E ATILAN FÜZELER IRAK'A DÜŞTÜ

İran'ın gece saatlerinde başlattığı saldırıda bazı füzeler İsrail yerine Irak'a düştü. Erbil'in Revandiz kasabasına düşen söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir intihar dronunun elektrik tellerine takıldığı görüntü dünya medyasında ses getirdi.

İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

İRANLI YETKİLİLER SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bildiri yayınlayan Devrim Muhafızları Ordusu, İHA'lar ve balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda İsrail'i ait birçok hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Bildiride, "Siyonist İsrail rejimini cezalandırmak ve ülkenin haklarını güvence altına almak amacıyla, İşgalci İsrail'e ait önemli birçok askeri hedef ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları ile başarılı bir şekilde hedef alınarak imha edildi" denildi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINDAN ABD YÖNETİMİ DOĞRUDAN SORUMLUDUR"

İsrail'in muhtemel İran saldırısına ilişkin ABD'nin uyarıldığı vurgulanan bildiride, Washington yönetiminin İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir girişime katılması durumunda İran'ın bir kez daha sert karşılık vereceği ifade edildi. Bildiride, "İsrail'in saldırganlığından ve eylemlerinden ABD yönetimi doğrudan sorumludur. ABD yönetimi İsrail saldırganlığını engellemez ise bunun sonuçlarına Washington yönetimi de katlanmak zorunda" ifadeleri yer aldı.

İran\'ın füzeleri İsrail\'e değil Irak\'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

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Son Dakika Dünya İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Galatasaray Spor kulübü: Şaşırdıkmı hayır. İran İsrail’in dostu müslümanların düşmanıdır tarihte hep böyle olmuştur. 345 16 Yanıtla Köln Ehrenfelder: Galatasaray’ı bu şekilde kullanmak yanlış oluyor dostum 42 57 Köln Ehrenfelder: Rumuzu bir Galatasaray lı olarak hiç beğenmedim 34 49 huseyin ergun: Kulüp adına konuşmak yetkisi sadece kulüp yöneticisi ve sözcülerindedir. Kulübü bu tür polemiklerin içine sokmamak gerekir. 28 28 Galatasaray Spor kulübü: Kardeş rumuzla ne işin var yazdığım yorummu dokunuyor sana onu söyle 29 9 Köln Ehrenfelder: Taraftar olarak kulübümüzün bu tür şeylere alet edilmesini istemiyorum 9 17
  • Turan Okumuş: Biri bu İranlılara söylesin füzeler tekbir ile değil bilim ile uçuyor… 112 97 Yanıtla
  • Hamza Taner: İran gene koordinatları şaşırdı hayatı boyunca hiçbir zaman kafire vurmadığı için sürekli Müslüman düşmanı olduğu için gene koordinatı şaşırdı füzeleri Irak'a attı?????? 137 7 Yanıtla
  • HCS SONAT: vay beee çatapat patlatsaydın daha iyiydi 132 4 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Açılın vechi geliyor :)) 128 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika
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