İran, Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak İsrail'e gece saatlerinde "Gerçek Vaat" operasyonu başlattı. Saldırıda 300'e yakın füze ve İHA kullanılırken, dünya basınına düşen bazı görüntüler kısa sürede gündem oldu.
İran'ın gece saatlerinde başlattığı saldırıda bazı füzeler İsrail yerine Irak'a düştü. Erbil'in Revandiz kasabasına düşen söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir intihar dronunun elektrik tellerine takıldığı görüntü dünya medyasında ses getirdi.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bildiri yayınlayan Devrim Muhafızları Ordusu, İHA'lar ve balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda İsrail'i ait birçok hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Bildiride, "Siyonist İsrail rejimini cezalandırmak ve ülkenin haklarını güvence altına almak amacıyla, İşgalci İsrail'e ait önemli birçok askeri hedef ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları ile başarılı bir şekilde hedef alınarak imha edildi" denildi.
İsrail'in muhtemel İran saldırısına ilişkin ABD'nin uyarıldığı vurgulanan bildiride, Washington yönetiminin İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir girişime katılması durumunda İran'ın bir kez daha sert karşılık vereceği ifade edildi. Bildiride, "İsrail'in saldırganlığından ve eylemlerinden ABD yönetimi doğrudan sorumludur. ABD yönetimi İsrail saldırganlığını engellemez ise bunun sonuçlarına Washington yönetimi de katlanmak zorunda" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Dünya › İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu - Son Dakika
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
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